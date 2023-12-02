哈岡水管破釀災 保險理賠恐掀爭議

華人聚居哈仙達岡山上社區因總水管爆裂造成道路嚴重坍塌，事故發生前該社區公共水管漏水數周，是否會造成附近民房地基鬆動，不少居民表示擔憂。（記者楊青╱攝影）

哈仙達岡華人 聚居社區27日因社區總水管爆裂，造成道路嚴重坍塌，至少兩戶人家緊急撤離，居民12小時停水，部分民宅受到土石流衝擊。因事故發生前該社區公共水管漏水已持續數周，漏水是否會造成附近民房地基鬆動，不少鄰居表示擔憂。

資深華人保險 經紀表示，保險通常不理賠非天上落水造成的房屋損害，但如果其中政府部門涉嫌處理忽視，理賠則可能有商榷的餘地，而且在案發後的一年内都會後續處理，不過，估計後續恐會有爭議。

資深保險經紀林大衛表示，緊急撤離的人家，包括火災和水患等災害下，只要是政府部門下令要求撤離，很多保險公司都會為撤離民眾提供吃住，包括旅館和外食費用。

林大衛表示，按照保險法規，凡是從屋頂上下來的水造成的民宅損害，保險公司都會負責理賠；但是從地下出來的水，比如游泳池滲透到屋子裡的水，或者山上流水、洪水 、土石流、水溝的水倒灌進到家裡，保險絕對不會理賠。但如果購買了聯邦提供的洪水保險計畫（NFIP），私人財產最多有25萬元的賠償，商業建築物最高賠償額為50萬元。

27日哈岡發生水管破裂而導致住家撤離，當地民眾指原因包含政府或政府外包部門操作疏忽的因素。林大衛表示，整個洛杉磯地區的水管老舊是一個大問題，很多水管年久失修，維修工程浩大，所費不貲，這也可能是政府部門和水局能拖就拖的原因。但是如果造成影響社區和民眾的事故涉嫌政府忽視，則本來不賠的項目，保險公司則仍有可能斟酌給與賠償。

比如幾年前聖塔芭芭拉地區發生大型泥石流，多戶人家被埋，這種情況按照常規保險公司不會給與賠償，但後來保險公司考慮到泥石流發生之前該地區曾發生嚴重山火，大片林地燒毀，造成山體鬆動，最終導致大量泥石流衝入民房，保險公司最終對受災戶給與賠償。