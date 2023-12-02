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哈岡水管破釀災 保險理賠恐掀爭議

記者楊青╱哈仙達岡報導
華人聚居哈仙達岡山上社區因總水管爆裂造成道路嚴重坍塌，事故發生前該社區公共水管漏水數周，是否會造成附近民房地基鬆動，不少居民表示擔憂。（記者楊青╱攝影）
華人聚居哈仙達岡山上社區因總水管爆裂造成道路嚴重坍塌，事故發生前該社區公共水管漏水數周，是否會造成附近民房地基鬆動，不少居民表示擔憂。（記者楊青╱攝影）

哈仙達岡華人聚居社區27日因社區總水管爆裂，造成道路嚴重坍塌，至少兩戶人家緊急撤離，居民12小時停水，部分民宅受到土石流衝擊。因事故發生前該社區公共水管漏水已持續數周，漏水是否會造成附近民房地基鬆動，不少鄰居表示擔憂。

資深華人保險經紀表示，保險通常不理賠非天上落水造成的房屋損害，但如果其中政府部門涉嫌處理忽視，理賠則可能有商榷的餘地，而且在案發後的一年内都會後續處理，不過，估計後續恐會有爭議。

資深保險經紀林大衛表示，緊急撤離的人家，包括火災和水患等災害下，只要是政府部門下令要求撤離，很多保險公司都會為撤離民眾提供吃住，包括旅館和外食費用。

林大衛表示，按照保險法規，凡是從屋頂上下來的水造成的民宅損害，保險公司都會負責理賠；但是從地下出來的水，比如游泳池滲透到屋子裡的水，或者山上流水、洪水、土石流、水溝的水倒灌進到家裡，保險絕對不會理賠。但如果購買了聯邦提供的洪水保險計畫（NFIP），私人財產最多有25萬元的賠償，商業建築物最高賠償額為50萬元。

27日哈岡發生水管破裂而導致住家撤離，當地民眾指原因包含政府或政府外包部門操作疏忽的因素。林大衛表示，整個洛杉磯地區的水管老舊是一個大問題，很多水管年久失修，維修工程浩大，所費不貲，這也可能是政府部門和水局能拖就拖的原因。但是如果造成影響社區和民眾的事故涉嫌政府忽視，則本來不賠的項目，保險公司則仍有可能斟酌給與賠償。

比如幾年前聖塔芭芭拉地區發生大型泥石流，多戶人家被埋，這種情況按照常規保險公司不會給與賠償，但後來保險公司考慮到泥石流發生之前該地區曾發生嚴重山火，大片林地燒毀，造成山體鬆動，最終導致大量泥石流衝入民房，保險公司最終對受災戶給與賠償。

他表示，像哈岡的情況，現在不能說保險公司絕對不理賠，或者會理賠，可能會有爭議。如果由於政府的疏忽造成水患損害民房，保險公司首先會考慮理賠，然後尋求由政府對保險公司做出償還和補貼。

華人聚居哈仙達岡山上社區因總水管爆裂造成道路嚴重坍塌，事故發生前該社區公共水管漏...
華人聚居哈仙達岡山上社區因總水管爆裂造成道路嚴重坍塌，事故發生前該社區公共水管漏水數周，是否會造成附近民房地基鬆動，不少居民表示擔憂。（記者楊青╱攝影）
華人聚居哈仙達岡「比華利社區」27日因社區總水管爆裂造成道路嚴重坍塌，事故發生前...
華人聚居哈仙達岡「比華利社區」27日因社區總水管爆裂造成道路嚴重坍塌，事故發生前該社區公共水管漏水數周是否會造成附近地區民房地基鬆動，不少居民表示擔憂。（記者楊青╱攝影）

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