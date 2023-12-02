三街長廊夜市 吸引全球觀光客

626夜市在長廊夜市附近也開張了。（記者蕭愛╱攝影）

聖塔蒙尼卡三街長廊夜市，是洛杉磯最有名的觀光 夜市，周末晚上整條街亮起繽紛彩燈，嬉哈舞者勁歌熱舞，首屈一指的購物和餐飲，吸引了大洛杉磯地區的人群和來自世界各地的觀光客。

影音來源：記者蕭愛

這個最有名的夜市在10號高速公路北端終點，出口在四、五街，轉入三街附近有許多室內停車場，在附近街道上也有畫好的停車位，都是計時收費。三街即是有名的三街長廊。

它是聖塔蒙尼卡市中心的步行濱海大道，購物、餐飲和娛樂溶為一體。北從威榭爾大道(Wilshire Blvd)南到百老匯大街(Broadway Blvd)，車輛禁止通行，只能漫歩街頭，兩側店家都是名店，蘋果旗艦店、藝術博物館、服裝鞋類名牌店、電影院、刺青店，琳瑯滿目，讓人目不暇給，白天逛街也頗有趣味。

入夜之後，街頭藝人逐漸出現，有創作歌手、古典吉他手、魔術師、小丑、嘻哈舞者等，還有人提供卡拉ok設備，現場點歌供遊客高歌一曲。幾次去都看到一個年過半百的女士穿著紅裙，輕輕拉著長裙，隨音樂婆娑起舞，成為夜市一道美麗的風景。

早在1965年，三街長廊已有雛型，1989年重新規畫，以戶外客廳為設計空間的理念，提供當地居民、外來遊客購物、娛樂使用的空間。

最有特色的是在三個街頭樹立了恐龍 形狀的雕塑 ，雕塑是由深色金屬框架，先塑造成恐龍形狀，上面覆蓋綠色植物，經過多年的植物成長栽培修剪，綠色恐龍成形，龐然大物，嘴巴還會噴出水流。遊客來此，定會與恐龍植物雕塑合影。這項夜市公共藝術雕塑品，是法國團隊Les Lalanne所設計，現已經是三街長廊的地標。

在兩旁的街頭上還有一些小巧的藝術雕塑品，有文房用具、書籍，有些是紀念親人而捐贈的作品，走在夜市街頭欣賞這些小藝術雕塑品，別有風景。

長廊夜市的恐龍。（記者蕭愛╱攝影） 長廊夜市的樹上都掛滿了燈，隨季節變換不同顏色。（記者蕭愛╱攝影）

因為人流多，常常有人在此表達自己的訴求，戴著面具的拿著宣傳資料，勸告世人愛護動物、不要殺生。也有人拿著麥克風不斷演講，三街長廊夜市隨時有意想不到的面貌。

三街周圍有數座多層停車場，是與長廊在 1989 年翻新工程同時開發的。建造停車場時，同時邀請藝術家作外部建築雕塑、內部也繪有壁畫，都是名家作品。 長廊街道兩側都有藝術雕塑品。（記者蕭愛╱攝影） 最長的恐龍造型。（記者蕭愛╱攝影）

從626地區開始的626夜市，在三街長廊附近也開張了。地點在五街與Arizona街交口處，需要事先上網登記，適合喜歡亞洲美食的人來此一遊。除了食物以外還有各種小商品。夜市並不是每周都有，去之前要上網查詢626夜市網站。

三街長廊也是地鐵E線的終點站，這條線透過輕軌在加州聖莫尼卡和洛杉磯市中心之間運送乘客。 長廊夜市的室外餐廳。（記者蕭愛╱攝影） 三街長廊街頭都有恐龍樹雕，大嘴還會噴出水柱。（記者蕭愛╱攝影） 三街長廊街頭都有恐龍樹雕，大嘴還會噴出水柱。（記者蕭愛╱攝影）

三街長廊餐廳特別多，有旁邊設有暖爐的露天室外餐廳，也有各式美食，有一餐廳還有小機器人自動為顧客送外賣。

聖塔蒙尼卡是加州最有名的海濱城市，三街長廊往海邊方向走去，還有海濱公園居高臨下，可以看見海灘上熱鬧的遊樂區，海灘長，腹地廣，是許多人喜愛的觀光遊樂地區。 三街長廊街頭常常有人表達訴求。（記者蕭愛╱攝影） 長廊上有數個恐龍噴水大型裝飾品。（記者蕭愛╱攝影）

從數十年前，每當有朋友從外地來，聖塔莫尼卡三街長廊夜市常是我們帶友人來逛逛的地方，它不同於台灣夜市，融合各地文化，不分老女老少，都可以在此找到感興趣的項目，勁歌熱舞，悠閒漫步，採購商品，觀看不同人群，享受美食。

聖塔蒙尼卡三街長廊夜市地址:1351 3rd Street Promenade，聯絡電話:310-393-8355。