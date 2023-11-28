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南加氣溫轉涼有風 周三後有降雨機會

編譯侯乃云 / 綜合報導
南加預計本周氣溫偏涼有風，周三過後有降雨機率。(Getty Images)
南加預計本周氣溫偏涼有風，周三過後有降雨機率。(Getty Images)

加州未來幾天預計將出現中強度、低溼度的聖塔安那焚風（Santa Ana winds），導致火災好發率提高並持續至周二。周三起部分地區有可能降雨。

根據國家氣象局的預測，在洛杉磯縣的風口地區，周日和周一風速達到每小時30至50英里，部分山區和丘陵地區的風速達到每小時50至60英里。聖塔克拉利塔（Santa Clarita）地區的Magic Mountain Truck步道，周日觀測到每小時64英里的風速。

洛杉磯地區預計整個星期氣溫都會比較涼爽，包括巴沙迪那（Pasadena)和惠堤爾（Whittier）等城市的最高氣溫在60至70度左右，大多數地區的最低氣溫在40度左右。

國家氣象局氣象學家馬克．莫迪（Mark Moede）針對沿岸地區表示，周一橙縣預計風速會到達每小時15至25英里，並在靠近聖塔安娜山脈地區（Santa Ana Mountains）出現約每小時30英里的陣風。

莫迪表示，周二之後風勢可能會減弱，之後會有一個低氣壓朝該地區移動，帶來些微的降雨機會。在聖伯納汀諾市（San Bernardino）和河濱（Riverside）風速較低，大約為每小時5至10英里，陣風可達每小時20英里。

內陸帝國的氣溫將保持在60度至70度左右，山區的氣溫將降至40度左右，較為涼爽。預計周三下午左右開始降雨，並持續至周五。

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