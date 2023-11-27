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暴力逮捕截肢人？洛杉磯2警執法惹議

洛杉磯訊
一名截肢者遭遇了洛杉磯縣警局警員們的暴力逮捕，其影片在網路上瘋傳。（Christian Contreras律所）
一名截肢者遭遇了洛杉磯縣警局警員們的暴力逮捕，其影片在網路上瘋傳。（Christian Contreras律所）

近日，在洛杉磯東部(East Los Angeles)發生暴力執法事件，一名截肢者遭遇洛杉磯縣警局（LASD）警員們的暴力逮捕，相關影片在網路瘋傳，許多社區成員要求嚴查此案。

根據視頻，這起事件發生在11月20日，34歲的埃爾南德斯(Alejandro Hernandez) 被洛縣警局警員毆打。他的親人認為，這起事件是警員暴力執法的案例。埃爾南德斯的家人指出，案發那天下午，埃爾南德斯正在洗車，執勤的洛縣警員突然停車並開始騷擾埃爾南德斯。

洛杉磯縣警局回應，之所以逮捕赫南德斯，是因為警員們認出他是一名活躍黑幫成員。警員表示，埃爾南德斯的腰帶裡似乎藏了一些東西。根據主流媒體報導，當警員與埃爾南德斯接觸時，他們感覺到埃爾南德斯的腰帶裡有一把槍，但埃爾南德斯拒捕，這是導致警方使用武力的原因。

事件影片顯示，兩名洛杉磯縣警員將埃爾南德斯按倒在地，一名警員掐住埃爾南德斯的脖子，另一名則按住他的手臂，同時不斷地拍打他的臉。可以聽到一名警員打人的聲音，並命令埃爾南德斯「放開雙手」。隨後，埃爾南德斯張開雙臂和手掌，影片中能聽到他的家人懇求警員不要打人。

雙方對峙期間，警方找到一把裝填子彈的9 毫米手槍，埃爾南德斯因持有槍枝和毆打警員被捕。

埃爾南德斯的律師孔特雷拉斯(Christian Contreras) 表示，「我們認為這是不公正的，警員侵犯了埃爾南德斯的公民權利，這對社區來說影響也不好，他只是該社區的一名成員。」

孔特雷拉斯說，「警員給他安上多項罪名，並試圖通過提告埃爾南德斯拒捕來掩蓋事實。然而，當你被掐住脖子或被打臉時，你幾乎不可能拒捕。警員這樣做，是因為很多人不知道，如果你認罪，就不能提告警察或政府。」

社區成員和埃爾南德斯的親屬稱，這起事件是洛杉磯縣警局（尤其是東洛杉磯警員）發生的一系列不必要暴力衝突中的最新案例。

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