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南加母殺害9歲女兒 行凶後還去黑五搶購

橙縣訊
橙縣母親在家中殺害9歲女孩。（KTLA5電視台）
橙縣母親在家中殺害9歲女孩。（KTLA5電視台）

南加橙縣西敏市（Westminster）一名9歲女孩，日前被發現死在家中，警方證實凶嫌是孩子的母親。而這位親手殺害女兒的母親，行凶後竟然還在商場內，若無其事地搶購黑五Black Friday）商品。

西敏市警局稱，11月24日（周五）中午12時04分左右，警方接到報警電話，指Goldenwest街14100號的一處房屋的家庭成員有生命危險。警方趕到現場，敲門無人應答，最終強行進入家中，發現一名9歲的女孩躺在家中，確認已經死亡，孩子身上有明顯的外傷，當時住宅內沒有其他人。

警方調查後確認，女孩的母親、32歲的Khadiyjah Pendergraph與這起謀殺案有關，並展開對凶嫌的抓捕行動。案發時正值黑五，是一年中最熱鬧的購物日，凶嫌Pendergraph被發現在Aliso Viejo的一個購物中心搶購打折商品，她在商場內被警方逮捕，目前因謀殺罪被關押在橙縣監獄。

當局表示，此案是一起孤立事件，沒有發現更多嫌犯。西敏市警局局長Darin Lenyi表示，雖然警察每天都會遭遇各種悲劇，但這起謀殺案尤其令人不安，一名兒童在母親手中毫無意義地喪生。

警方呼籲任何有線索的人，致電714-548-3773聯繫警探Marcela Lopez，匿名舉報可致電1-855-TIP-OCCS ，或透過occrimestoppers.org 線上提交。截至發稿，當局尚未公布母親謀殺年幼孩童的犯案動機。

橙縣 黑五 Black Friday

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