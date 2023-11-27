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看盡跨境電商起落 風雷集團仍屹立

記者趙健／洛杉磯市報導
馮燁（右）和王明明說，風雷的願景是成為連結產品和市場之間的橋樑。（記者趙健/攝影）
馮燁（右）和王明明說，風雷的願景是成為連結產品和市場之間的橋樑。（記者趙健/攝影）

過去十幾年間，有一群人經歷了美國跨境電商產業的潮起潮落。風雷國際物流集團創始人馮燁和妻子王明明就身處其中，在這個充滿未知和機遇的行業裡，他們和自己的企業一起曆練摸索，乘風破浪，大步向前。

馮燁2010年進入跨境電商行業，作為一名創業者，他幸運地站上了一條蓬勃的賽道。他創辦的風雷國際物流集團（簡稱風雷），只用了13年的時間，就成長為一家國際化的跨境物流服務商，為美中客戶提供從工廠到終端客戶的全鏈路服務。 在全美範圍內，風雷擁有近150名全職員工和9間現代化倉儲中心，總面積超過150萬平方呎。

「當初的風雷只是一個有著三、四名員工的2000平方呎小倉庫。」馮燁回憶道，那時美國和中國之間的物流還不發達，華人往中國寄件的費用高、速度慢，非常不便。 雖然當時的馮燁是電氣工程專業的留學生，但他卻從中嗅到商機，從此踏上出口轉運的創業之路。 妻子王明明也在2015年時，篤定加入了創業隊伍。

劫後重生 迅速轉型

創業不是一件容易的事，在異國他鄉的打拼更是難上加難。 2016至2017期間，個人消費品出口貿易行情突變。中國政策的調整、監管流程的複雜化、進口商品稅率的提高以及跨境綜合稅的實施，一系列不利因素接連湧現。 與此同時，來自澳洲、歐洲、日韓等國家的產品迅速佔領中國市場，美國個人商品的出口貿易產業迅速陷入低迷。

在困難面前，有人倒下，也有人倖免於難，並劫後重生。 「公司還有60到70人要養活，我們只能尋找出路。」馮燁說，通過調研後，他們將目光投向跨境電商物流。 在一段時間的準備後，2018年風雷正式轉型，從以往以出口轉運業務為主的公司，擴展為集倉儲配送、全球快遞及海淘轉運為一體的跨境物流綜合服務商。

這次轉型，趕上了電商行業井噴式的增長周期。 根據Marketplace Pulse的數據，在美國亞馬遜的網站上，中國賣家的佔比從2019年的28%增加至2021年上半年的63%；而且在新賣家中，約一半都是來自中國。

基於精心策劃的商業布局和行業的蓬勃發展，轉型後的風雷迅速進入穩健盈利模式，並在疫情期間取得了突破性的進展，倉庫規模從2020年初的十幾萬呎迅速擴大至150萬呎 。

一夜之間 訂單全無

然而，到2021年下半年，業界又面臨新一輪危機。 當年的Prime Day前夕，亞馬遜封禁數千家中國電商賣家的帳號，多家規模在10億美元以上的中國跨境電商企業因此瞬間崩盤。

「一夜之間，我們的所有訂單都被取消了。」王明明說，儘管這些企業在美國的業務規模龐大，但卻因對美國市場不熟悉、信息不對稱，處於極為被動的位置。 這場危機不僅敲響了產業的警鐘，也讓風雷意識到，除了提供物流產品，還可以承擔更多的角色──透過傳遞市場咨詢和行業分析，幫助電商企業了解目標市場。

在這一的想法驅動下，王明明成立了美中電商貿易協會，希望搭建信息互通平台。 王明明表示，這個行業的需求巨大、增長飛速，參與者不應閉門造車；只有集思廣益，建立更完整的交易鏈條，才能激活行業的發展，從而形成良性的行業生態永續發展。

一個不會被虛擬化的行業

創業之路的重重挑戰，並未使馮燁和王明明對電商物流業的發展潛力產生過懷疑。 他們說，物流雖不屬於高科技產業， 卻是人們的剛性需求，「它是一個不會被虛擬化的產業」。

帶著對產業前景的信心，這對「80後」夫妻不斷拓展業務的廣度與深度。 今年，風雷與內陸帝國國際機場（SBD International Airport）合作，增設監管倉為客戶提供24小時不間斷的空運服務，以協助客戶縮減供應鏈的成本和時間。

此外，風雷還透過各類媒體平台，為客戶提供一手資訊，強化信息的互通，並與美國和中國的高校合作，定向培養跨境物流和電商領域的人才。馮燁和王明明也在中美兩邊的論壇和展會上，不斷分享他們的行業經驗。

作為跨境電商行業的同行者，馮燁和王明明親歷了這個行業的起伏變化，但無論是上坡還是下坡，都幫助風雷更清晰地勾勒出未來發展的藍圖。 他們說，風雷的願景是，成為連結產品和市場之間的橋樑。

員工說，風雷不僅設有旗袍隊、籃球隊、羽毛球隊等興趣團體，還提供行業資訊課堂、西班...
員工說，風雷不僅設有旗袍隊、籃球隊、羽毛球隊等興趣團體，還提供行業資訊課堂、西班牙語學習小組等幫助員工成長的機會。（記者趙健/攝影）
風雷國際物流集團創始人馮燁（左）和王明明。（記者趙健/攝影）
風雷國際物流集團創始人馮燁（左）和王明明。（記者趙健/攝影）
風雷今年與九天微星合作，利用衛星定位技術，實現對海運貨櫃、貨船、卡車等貨運點的精...
風雷今年與九天微星合作，利用衛星定位技術，實現對海運貨櫃、貨船、卡車等貨運點的精準監控。（記者趙健/攝影）
風雷在全美擁有近150名全職員工和9間現代化倉儲中心，總面積超過150萬平方呎。...
風雷在全美擁有近150名全職員工和9間現代化倉儲中心，總面積超過150萬平方呎。（記者趙健/攝影）
因為對倉庫管理的高標準要求，馮燁（左）被員工稱為「衛生委員」。（記者趙健/攝影）
因為對倉庫管理的高標準要求，馮燁（左）被員工稱為「衛生委員」。（記者趙健/攝影）

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