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洛縣汽油價 降至4個月低點

洛杉磯訊

加州油價格繼續緩慢下降中，普通自助汽油均價本周末達到7月下旬以來，也就是四個月低點。25日洛杉磯縣普通汽油均價為5.017元，全國均價為3.259元，洛縣比全國每加侖高出1.758元。

洛縣普通汽油均價25日出現了57天内的第56次下跌，87號汽油每加侖5.017元，這也是當地普通汽油自今年7月26日以來的最低點。

根據AAA統計數字，洛縣自助普通汽油均價在過去57天下跌1.298元，最近一個月下跌49.1分，目前的價格比去年同期下降14.8分。

洛杉磯縣普通汽油均價在2022年10月5日創下歷史紀錄，每加侖達到6.494元。目前的汽油價格比最高峰時下降了1.477元。

橙縣普通汽油均價26天內第25次下跌，共下跌36.4分，25日87號汽油價格為每加侖4.851元，為7月3日以來最低點。橙縣普通汽油價格2022年10月5日創下當地歷史紀錄，每加侖6.459元。該價格至今下降了1.608元。

聖地牙哥縣的普通汽油均價則在過去56天中55次下降之後，25日重新攀升，25日每加侖5.042元。

根據AAA和石油價格資訊數據，聖地牙哥縣過去56天的汽油均價下跌1.209元。

全國普通汽油均價在2022年6月14日創下歷史紀錄的5.016元，至今下降了1.757元。換言之，全國普通汽油均價的最高紀錄仍低於南加州和加州，數月來的持續降幅也大於南加州和加州，目前南加州的汽油均價比全國平均高出三分之一左右。

加州 油價 南加

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