華裔女偵探提醒：房地產電郵詐騙 鎖定長者

洛縣警局反詐小組成員講解針對長者的各種騙局。（記者啟鉻／攝影）

洛杉磯縣警局詐騙及網路犯罪調查單位（Fraud & Cyber Crimes Bureau）派員參加「慈濟秋冬家庭安全博覽會」。該部門年長者及殘障人士反詐小組華裔女偵探謝艾莉（Alily Baldwin）說，房地產 欺詐案時常發生，犯罪目標就是年長者。現在騙案除「殺豬盤 」外，「殺魚盤」也不得不防。

謝艾莉表示，近年除「殺豬盤」騙案，還有「殺魚盤」，也令人防不勝防。她說，當一名女性受害者遭遇「殺豬盤」騙案，被騙走數十萬元，感覺很傷心，就將受騙過程發到社交媒體。不久，就有所謂「好心人」，稱可以通過網路技術手段，幫她奪回被騙錢財。受害者信以為真，就按照好心人指引操作。最終，好心人稱已經成功將錢要回，但需要受害者給些獎勵金。受害者不知是詐，就按照被要回錢數的一定比例將錢匯出。最終不僅沒有拿回原本被騙走的錢，還損失掉付給「好心人」的手續費。這就是幫你討回被騙錢的二次騙局「殺魚盤」，有人曾因此被騙數萬元。

近年在房地產方面，常見的騙局，首先是Business Email Compromise（BEC）。謝艾莉解釋，BEC是指一種詐騙手法，其中犯罪者通常假冒合作夥伴，達到欺騙資金轉移或竊取敏感信息目的。比如在房屋交易時，買賣雙方與中介會有很多電郵交流，他們還會與第三方公證機構（Escrow）頻繁的溝通。當交易接近尾聲，侵入電郵系統的不法者得知資金即將交付，就會發出誤導資訊，讓買方將資金電匯到犯罪團伙設置的假冒帳戶。受害者反應過來被騙時，其實已經晚了；因為遭受這種欺詐方式，Escrow不承擔責任，相關資金可能很難追回。

部分年長者工作一輩子，累積很多財富，投資 多棟不動產。但因身邊沒有親人照顧，感到很孤獨。有犯罪分子看到有機可乘，就先與年長者套親近，然後假意幫老者處理各種事務，比如銀行、醫療相關事宜。讓孤獨長者感到溫暖，進而產生依賴。犯罪分子在假意照顧老人期間，套取各種私人資訊；長此以往，犯罪分子在長者不知情時，將他們的資產轉為己有。後來老人發現，自己房產擁有者名字，竟轉成他人。

謝艾莉還表示，還有不法房地產經紀，通過欺詐手段賣掉受害者房屋，這通常發生在地產投資者身上。不法地產經紀利用文件管理及交易漏洞，將投資者的部分投資房賣掉。當投資者發現時，還覺得莫名其妙。主要原因是投資者交易太多房產，免不了疏漏和大意。