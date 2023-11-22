橙縣戲劇講座 陳勁松分享中外經典

主講嘉賓陳勁松分享中外戲劇精華。（主辦方提供）

美國東西方文化藝術交流基金會，11月11日在南加橙縣周寧攝影博物館舉行《戲劇之美》藝術沙龍活動，主講嘉賓陳勁松分享中外戲劇精華，眾人受益匪淺。 《戲劇之美》藝術沙龍活動，11日在橙縣周寧攝影博物館舉行。（主辦方提供）

洛杉磯知名律師、河濱加大教授陳勁松，同時也是專門研究戲曲和中外比較文學的名家，11日當天短短兩小時的講座，他以專業戲劇素養，結合豐富的人生閱歷，把兩千多年中外戲劇史濃縮為精華版，呈現給現場觀眾。

從古希臘悲劇、伊麗莎白戲劇，聊到中國元代雜劇、明代傳奇戲劇；從法國古典主義戲劇、易卜生現代寫實主義戲劇，談至薩繆爾.貝克特的《等待戈多》荒誕劇； 從曹禺、老舍的《雷雨》、《茶館》等中國話劇，講到諾貝爾獎 得主約恩.福瑟的心靈戲劇《有人將至》。陳勁松侃侃而談，同時講解梅蘭芳為代表的京劇、八大樣板戲等，他介紹舞台劇 場的雛形和發展、戲劇表演的三大體系、以及偉大的劇作家、戲劇演員。

陳勁松曾訪問中國著名話劇表演藝術家于是之，他從自己訪談名師的經歷，談到戲劇藝術教育 。陳勁松說，在文學裡面，戲劇是最後一個純文學，戲劇同樣也是人生的一面鏡子。同時，他也提到美國學校注重戲劇教育，小學生從小就開始有自己的劇團。