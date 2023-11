洛加大華人雙院士 周敏卸任講座教授

身兼兩個美國院士榮銜的周敏,將於明年卸任王文祥伉儷美中關係與傳媒講座教授。(記者子為/攝影)

身兼兩個美國院士榮銜的周敏教授,將於明年6月卸任洛杉磯加州大學 (UCLA)「王文祥伉儷美中關係與傳媒基金講座」教授(Walter & Shirley Wang Endowed Chair in U.S.-China Relations and Communications),為致敬周敏在這一位置上15年來貢獻,以及祝賀她榮膺兩院士頭銜,洛加大 多部門於11月14日晚聯合舉辦感謝宴,王文祥的妻子王范文華(Shirley Wang)、周敏的同仁及學生等到場為其送上真摯祝福。

周敏於5月2日當選為美國國家科學院(U.S. National Academy of Sciences)院士,這是她繼2022年4月28日當選為美國藝術與科學院(American Academy of Arts and Sciences)院士以後,再次獲得殊榮。

晚宴由洛加大主管族裔研究的副校長David Yoo開場。王范文華緊接著發言指出,她與丈夫王文祥意識到洛加大美中關係領域沒有講座教授時,希望捐助設置相關職位,希望通過美中關係的學術研究,讓亞裔 聲音被更廣泛地聽見。雖然夫婦兩人無權指定誰坐上該席位,但在看到周敏教授履職後,感到完全放心。

王范文華表示,周敏教授不僅在學術上碩果累累,也在講座教授這一職位上做得很好。她還為洛加大的亞太研究中心(Asian Pacific Center)募集到很多資金。王范文華笑言,多虧周敏教授的努力,她和丈夫作為捐贈者的名聲也因此受益。

洛加大主管國際事務的副校長范之芬(Cindy Fan)表示,她不僅將周敏教授當作同仁和朋友,更將她視作導師。范之芬認為,周敏教授的遠見和國際化視野,推動美中關係的研究和亞太研究中心發展,周敏教授不僅創建多個研究項目,還在中美關係緊張時,堅持加強美中高校間的學術交流,帶領洛加大的師生前往清華、浙江大學等地交流。

晚宴有約200人參加,其中一大驚喜是周敏教授兒子發來的視頻祝福,感人至深。