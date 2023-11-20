洛加大華人雙院士 周敏卸任講座教授

身兼兩個美國院士榮銜的周敏，將於明年卸任王文祥伉儷美中關係與傳媒講座教授。(記者子為/攝影）

身兼兩個美國院士榮銜的周敏教授，將於明年6月卸任洛杉磯加州大學 （UCLA）「王文祥伉儷美中關係與傳媒基金講座」教授（Walter & Shirley Wang Endowed Chair in U.S.-China Relations and Communications），為致敬周敏在這一位置上15年來貢獻，以及祝賀她榮膺兩院士頭銜，洛加大 多部門於11月14日晚聯合舉辦感謝宴，王文祥的妻子王范文華（Shirley Wang）、周敏的同仁及學生等到場為其送上真摯祝福。

周敏於5月2日當選為美國國家科學院（U.S. National Academy of Sciences）院士，這是她繼2022年4月28日當選為美國藝術與科學院（American Academy of Arts and Sciences）院士以後，再次獲得殊榮。

晚宴由洛加大主管族裔研究的副校長David Yoo開場。王范文華緊接著發言指出，她與丈夫王文祥意識到洛加大美中關係領域沒有講座教授時，希望捐助設置相關職位，希望通過美中關係的學術研究，讓亞裔 聲音被更廣泛地聽見。雖然夫婦兩人無權指定誰坐上該席位，但在看到周敏教授履職後，感到完全放心。

王范文華表示，周敏教授不僅在學術上碩果累累，也在講座教授這一職位上做得很好。她還為洛加大的亞太研究中心（Asian Pacific Center）募集到很多資金。王范文華笑言，多虧周敏教授的努力，她和丈夫作為捐贈者的名聲也因此受益。

洛加大主管國際事務的副校長范之芬（Cindy Fan）表示，她不僅將周敏教授當作同仁和朋友，更將她視作導師。范之芬認為，周敏教授的遠見和國際化視野，推動美中關係的研究和亞太研究中心發展，周敏教授不僅創建多個研究項目，還在中美關係緊張時，堅持加強美中高校間的學術交流，帶領洛加大的師生前往清華、浙江大學等地交流。

晚宴有約200人參加，其中一大驚喜是周敏教授兒子發來的視頻祝福，感人至深。