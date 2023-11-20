搗蛋大遊行 近百組參加創新高

LGBTQ+平權倡議者的裝束。（記者趙健/攝影）

第44屆搗蛋大遊行（Doo Dah Parade）19日在巴沙迪那市舉行，近百支遊行隊伍走上街頭，獻上各式各樣的搞怪反傳統表演，天馬行空的創意讓人應接不暇。現場數千名民眾夾道欣賞，一齊樂翻天。

視頻來源：記者趙健/視頻拍攝、後製

始於1978年的搗蛋大遊行，與巴沙迪那市著名的玫瑰花車遊行形成鮮明對比，遊行者的奇異 裝扮和幽默諷刺的表演，為該市增添獨特的文化色彩。 主辦單位宣稱「搗蛋大遊行最特別的地方是，活動中不會有任何一朵玫瑰受到傷害！」

今年是搗蛋大遊行在疫情 後的首屆實體活動，同時也是參與隊伍最多的一屆。 今年的遊行匯聚超過90個特色表演隊伍，包括改裝汽車、另類搖滾樂隊、搞怪藝術家、角色扮演、神奇舞蹈團、瘋狂發明家等各類主題的花車和表演。 遊行於早上11時開始，持續近四個小時，街道兩旁擠滿人群，許多民眾甚至自帶桌椅和食物，全家老少一邊野餐一邊大飽眼福。

除觀賞遊行表演外，最讓觀眾樂此不疲的環節當屬「扔餅大戰」。這項獨具特色的活動，一直是搗蛋大遊行的亮點。當遊行隊伍沿街行進時，他們會不停向路邊的觀眾扔墨西哥 餅，而觀眾也迫不及待地迎戰，撿起大餅奮力回擲，你來我往，「打」得不可開交。

與往屆不同的是，今年的遊行隊伍甚少出現與政治議題相關的裝扮和表演。以往常見的彈劾總統、反對種族主義、倡導人權等主題裝備和表演，幾乎都不見蹤跡。 一位參加過多屆搗蛋大遊行的觀眾Travis表示，人們可能已經厭倦那些真假難辨的政治話題， 透過想象力創造屬於自己的快樂，才更有意義。