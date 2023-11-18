我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

加州居民荷包再縮水 PG&E電費、天然氣明年雙漲

洛杉磯港貨量連3月成長 「拜習會有助兩國貿易」

記者王若然／洛杉磯報導
洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（左）與HCS 國際的主席兼首席執行長Steve Hughes。（當天記者會截圖）
洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（左）與HCS 國際的主席兼首席執行長Steve Hughes。（當天記者會截圖）

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）指出，該港口10月貨運量相比去年同期增長7%，是連續第三個月成長，表現強勁。此外，他還提到，中美最高領導在APEC（亞太經合組織）年會的會面將給未來兩國貿易、關係發展帶來正面影響。

洛杉磯港（Port of Los Angeles）17日舉辦線上記者會，塞羅卡首先介紹了洛杉磯港的10月貨運量。該月經過洛杉磯港的總貨運量有72萬5775TEU（20呎當量單位），相比2022年10月的67萬8429TEU成長了7%。塞羅卡說，這也是今年貨運量連續第三個月上漲。

在72萬5775TEU的總貨運量中，進口貨運量有37萬2455TEU，出口有12萬1277TEU，兩者相比去年同期分別有11%和35%的增長。塞羅卡表示，經洛杉磯港的進出口貨物比例正趨於「健康」，10月是今年最健康的月份之一。此外，總貨運量中還包含返回亞洲的空貨箱，有23萬2043TEU，相比去年同期有所下降。對此，塞羅卡說，返回製造國的空貨箱數量下降，意味著航運效率的提高，可以減少航運的浪費。

洛杉磯港今年前10個月共處理了712萬3900TEU的貨物，與去年同期相比下降16.6%。塞羅卡表示，這主要是今年第一季度貨運量的疲軟以及碼頭工人大罷工造成的。

針對目前在舊金山舉辦的APEC，中美兩國最高領導習近平主席和拜登總統會談，塞羅卡認為兩人的對話是「鼓舞人心的」。他曾出席15日的拜登總統接待會，拜登總統當時的講話非常樂觀。塞羅卡說，至少從該次會面向公眾展示出的信息來看，兩人的會談是積極正面的。他說，全球最大的兩個經濟體對話，尋求合作，當然雙方也有需要解決的問題和對抗面，但他認為這次會面是鼓舞人心的。中國是洛杉磯港進出口貨物最大的貿易國。

塞羅卡還說，有趣的是在此次雙方會面之前，兩國高層領導均已有過頻繁接觸。例如財政部長葉倫（Janet Yellen）7月訪華，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月也到訪中國。加上本次APEC中美兩方眾多高層領導的會面，未來兩國的貿易、關係發展呈積極態勢。

在當天的記者會上，HCS國際的主席兼首席執行長Steve Hughes作客，介紹了美國售後汽車零件市場的變化。HCS International是一家針對該領域的知名諮詢公司。

洛杉磯港 拜登 APEC

上一則

洛縣2警局長 11/20與社區交流討論治安

下一則

坦密庫拉谷學區總監遴選 教委會遭批過程不透明

延伸閱讀

APEC領袖宣言談永續 拜登：AI發展不能限制人民未來

APEC領袖宣言談永續 拜登：AI發展不能限制人民未來
拜習會聲明有4大不同 台灣議題各說各話

拜習會聲明有4大不同 台灣議題各說各話
APEC金山峰會／拜習肢體語言? 我來主導 你別耍壞

APEC金山峰會／拜習肢體語言? 我來主導 你別耍壞
日美領袖舊金山會晤 拜登邀岸田2024年初訪美

日美領袖舊金山會晤 拜登邀岸田2024年初訪美
路透：習近平會拜登達目標 可專注處理內政問題

路透：習近平會拜登達目標 可專注處理內政問題
APEC峰會演說 拜登：美國是亞太強大夥伴 美中穩定有利全球

APEC峰會演說 拜登：美國是亞太強大夥伴 美中穩定有利全球

熱門新聞

三名華裔被聯邦指控經營高級賣淫網路，其中一名嫌犯為加州居民。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱2年每周都嫖 達官顯貴醉夢亞裔妓院

2023-11-10 15:13
歹徒正在作案。（目擊者提供）

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過嚇到渾身抖

2023-11-14 21:35
橙縣華人企業家傑森彭七年前花700多萬元在新港灘海邊購買的濱海豪宅。（彭先生提供）

豪宅裝修糾紛／華人海景豪宅裝修 美夢成噩夢

2023-11-11 01:19
拜習15日會談期間，挺中與反中人士爆發毆斗。（取材自社群X）

拜習會外連連武鬥 「皇帝」爆打遊行者 另一地也群毆

2023-11-15 21:57
兇嫌哈斯凱爾殺害妻子並肢解，拋屍垃圾箱。（監控視頻截圖）

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

2023-11-12 18:59
大火造成橋底道路滿目瘡痍。（取材自加州交通處X）

如94年大地震 洛市中心10號公路大火 影響百萬人

2023-11-12 20:25

超人氣

更多 >
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片

中美元首峰會談了什麼？紐時：習近平怨被描繪成惡棍、美方卡晶片
不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說

不甩習近平 白宮強調「持續供武台灣」 中國外交部這麼說