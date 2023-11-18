洛杉磯港貨量連3月成長 「拜習會有助兩國貿易」

洛杉磯港務局執行董事塞羅卡（左）與HCS 國際的主席兼首席執行長Steve Hughes。（當天記者會截圖）

洛杉磯港 務局執行董事塞羅卡（Gene Seroka）指出，該港口10月貨運量相比去年同期增長7%，是連續第三個月成長，表現強勁。此外，他還提到，中美最高領導在APEC （亞太經合組織）年會的會面將給未來兩國貿易、關係發展帶來正面影響。

洛杉磯港（Port of Los Angeles）17日舉辦線上記者會，塞羅卡首先介紹了洛杉磯港的10月貨運量。該月經過洛杉磯港的總貨運量有72萬5775TEU（20呎當量單位），相比2022年10月的67萬8429TEU成長了7%。塞羅卡說，這也是今年貨運量連續第三個月上漲。

在72萬5775TEU的總貨運量中，進口貨運量有37萬2455TEU，出口有12萬1277TEU，兩者相比去年同期分別有11%和35%的增長。塞羅卡表示，經洛杉磯港的進出口貨物比例正趨於「健康」，10月是今年最健康的月份之一。此外，總貨運量中還包含返回亞洲的空貨箱，有23萬2043TEU，相比去年同期有所下降。對此，塞羅卡說，返回製造國的空貨箱數量下降，意味著航運效率的提高，可以減少航運的浪費。

洛杉磯港今年前10個月共處理了712萬3900TEU的貨物，與去年同期相比下降16.6%。塞羅卡表示，這主要是今年第一季度貨運量的疲軟以及碼頭工人大罷工造成的。

針對目前在舊金山舉辦的APEC，中美兩國最高領導習近平主席和拜登 總統會談，塞羅卡認為兩人的對話是「鼓舞人心的」。他曾出席15日的拜登總統接待會，拜登總統當時的講話非常樂觀。塞羅卡說，至少從該次會面向公眾展示出的信息來看，兩人的會談是積極正面的。他說，全球最大的兩個經濟體對話，尋求合作，當然雙方也有需要解決的問題和對抗面，但他認為這次會面是鼓舞人心的。中國是洛杉磯港進出口貨物最大的貿易國。

塞羅卡還說，有趣的是在此次雙方會面之前，兩國高層領導均已有過頻繁接觸。例如財政部長葉倫（Janet Yellen）7月訪華，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8月也到訪中國。加上本次APEC中美兩方眾多高層領導的會面，未來兩國的貿易、關係發展呈積極態勢。

在當天的記者會上，HCS國際的主席兼首席執行長Steve Hughes作客，介紹了美國售後汽車零件市場的變化。HCS International是一家針對該領域的知名諮詢公司。