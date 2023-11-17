華航安大略航線 轉機鳳凰城超方便

中華航空（China Airlines）尚未開通鳳凰城直飛亞洲的計畫，但是為當地旅客提供便利的轉機服務。（華航官網）

華航日前包機載乘台積電 工程人員前往美國鳳凰城，且當地亞裔 人口大幅增加，但是華航因為該地天氣關係暫時沒有開通鳳凰城直飛台北航線 意願，強調透過安大略轉機非常方便，看好未來在該機場的發展優勢。

（影音來源：記者張宏）

華航北美區處處長鄭玉麟16日接受訪問時揭秘其中的原因，他表示，公司之前安排多架包機運送台積電員工前往鳳凰城。據當地都市發展部門和鳳凰城市長分享，當地亞裔人口因為台積電的進駐，在半年時間亞裔增加1.5萬人，由此可見台積電的效應。但是鳳凰城目前沒有直接到亞洲的航線，主要原因是承載率的問題。

一架飛機最大承載量是350名乘客，但是鳳凰城夏天天氣炎熱，導致飛機燃油使用效率和加油問題，因此夏天白天飛機只能承載150人，如果開通直飛航線，旅客機票成本會很高，現在華航因為技術問題，如果要飛也只能冬天才比較有機會。

他說，其實華航在北美佈局成熟，同時屬於天合聯盟，在美國當地有很多合作夥伴，旅客轉機銜接很方便，鳳凰城旅客尤其來安大略轉機非常方便。安大略航線華航獨家開航五年多，已成為大洛杉磯地區華人圈差旅返鄉首選。

安大略機場優勢可讓旅客大幅減少交通擁塞、排隊通關以及等領行李的等耗時間，多了幾分小確幸。華航作為安大略機場唯一一家飛亞洲航線，當地行李銜接和通關及轉機都非常快捷便利。提取行李可比LAX快半個小時，海關出關能減少一個小時等待，再加上路上堵車時間較少，安大略更是能節省大量時間成本。

華航美洲地區行銷協理張國楨補充說，為加強安大略機場旅客的體驗，華航在當地促成貴賓室和第一家免稅店開幕，且美洲到台灣時間是當地的清晨，華航北美到東南亞航線疫後陸續延伸航點至清邁、峴港、宿霧等，藉著其他航空共用班號與天合聯盟行李提供直掛到目的地等優勢，讓遊客以及東南亞移民往返亞洲各大城市有著更多彈性與便利。