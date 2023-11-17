艾爾蒙地房匙計畫住所落成 蘇麗絲主持剪綵

縣政委員蘇麗絲主持艾蒙地市「房匙計畫」的剪綵活動。(Image: Courtesy)

艾爾蒙地 市日前舉行剪綵活動，慶祝一個包含40個單位，以縣政委員蘇麗絲 命名的Hilda Solis Iris House正式落成。這個由飯店改建而成的臨時住所位在10038 Valley Blvd，將提供年齡介於18到24歲之間，或者曾經住在寄養家庭或納入緩刑系統中的年輕人使用。

該計畫是加州 住房和社區發展部門執行「房匙計畫」的結果。艾爾蒙地將與位於巴沙迪那的非營利組織Union Station Homeless Services一起提供全方位服務。蘇麗絲辦公室的聲明指出：「即便一些社區出現反對聲浪，但艾爾蒙地市努力完成計畫，以解決最緊迫的無家可歸危機。」

在哈仙達岡（Hacienda Heights），Motel 6的改建計畫引起部分居民不滿，持續在現場表達抗議，該計畫預計從7月開始動工，把143個房間改建成200平方英尺，包含廚房和浴室的公寓。

艾爾蒙地市長潔西卡．安科纳(Jessica Ancona)表示，「房匙計畫」的成功取決於地方政府與縣政府的合作。「一致的目標讓計畫充滿了前瞻性。」

剪綵活動在艾爾蒙地市議會投票通過與Union Station Homeless Services簽署合作計畫後幾天舉行，該計畫將合約延長至2024年12月31日，並額外增加2,547,272美元的補助，為住房計畫提供營運和支持服務。

「房匙計畫」是「門匙計畫」的延伸，在新冠疫情時，利用飯店和汽車旅館迅速安置65歲及以上或因為身體狀況存在高住院風險的無家可歸者。艾爾蒙地市還買下位於10024 Valley Blvd.的M Motel作為「房匙計畫」的物件，並將更名為Hilda Solis Rose Court。