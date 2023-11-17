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改編自蒙市槍擊案「舞在新年夜」明年1月開演

記者張宏／洛杉磯報導
優優劇團團長盛壹莉（右一）、梁卓（右二）和演員們合影。（記者張宏／攝影）
優優劇團團長盛壹莉（右一）、梁卓（右二）和演員們合影。（記者張宏／攝影）

優優劇團15日在巴沙迪那（Pasadena）莎士比亞俱樂部舉辦記者會，宣布將於明年1月20日和21日上演舞台劇「舞在新年夜」(Dance With New Year's Eve）及演員陣容，舞台劇情是根據今年1月發生在蒙特利公園市的槍擊案改編。

1月20日晚演出英文版舞台劇，1月21日演出中文版舞台劇。

優優劇團團長盛壹莉表示，這是「舞在新年夜」第二次記者會，主要是介紹這出劇的主創人員和演員陣容。在過去兩個月，他們進行演員的篩選和面試，目前三個篇章演出的演員基本到位。他們來自不同背景的亞裔群體，會在舞台上演繹移民故事，未來兩個月將進入正式排練階段。希望藉此機會，呼籲華人關注劇團2024年的年度大戲，記住這些在槍擊案中無辜死去的生命，也讓社區關注所有人尤其是長者的心理健康，關注孤獨引發的抑鬱症。

前洛縣警局局長Alex Villanueva出席記者會，他表示，通過舞台劇「舞在新年夜」的方式讓大家記住這起悲劇是很有意義的方式，同時也讓社區、縣政府和地區檢察官更加關注社區的治安和暴力狀況。這不僅是亞裔社區的問題，也是洛杉磯所有居民的問題，最近洛杉磯市區的10號公路因為縱火導致關閉，也讓大家更為關注治安。

金馬獎導演楊敦平也是編劇之一，他表示，希望透過演出讓各族裔體會到移民不易和在美國生活的快樂和艱辛，並仍然對生活報以美好正面的態度。

「舞星」舞社業主梁卓(Maria Liang)等人出席記者會。加州財務長馬世雲（Fiona Ma）委託的代表Daniel Sieu向劇團頒發賀狀。加州眾議員方樹強 (Mike Fong) 和南巴沙迪那市議員Michael A. Cacciotti對劇團以藝術表演的形式幫助和團結社區表示讚賞。

這齣舞台劇的編劇邱瀟君採訪了受害者家屬和親臨者，蒐集很多資料和素材，目前確定參演的演員有Lee Chen、Kaidy Kuna、Kevin Yang、Cathy Lee、Jonathan Lim、Paul Lo等人，他們會分別用英文和中文表演。

演出時間是1月20日晚7時30分，1月21日下午2點，地點是320 S Mission Dr, San Gabriel, CA 91776，線上訂票：https://elite-performing-arts-group-usa.ticketleap.com/dance-with-new-years-eve。

優優劇團15日在巴沙迪那莎士比亞俱樂部舉辦記者會，宣布將於明年1月20日和21日...
優優劇團15日在巴沙迪那莎士比亞俱樂部舉辦記者會，宣布將於明年1月20日和21日上演兩場舞台劇「舞在新年夜」(Dance With New Year's Eve）及演員陣容。（記者張宏攝影）
加州財務長Fiona Ma代表Daniel Sieu（中）向劇團頒發賀狀，圖為前...
加州財務長Fiona Ma代表Daniel Sieu（中）向劇團頒發賀狀，圖為前洛縣警長Alex Villanueva（左二）、團長盛壹莉（左四）、楊敦平導演（右三）等人合影。（記者張宏／攝影）

舞台劇 加州 亞裔

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