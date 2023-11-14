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聖瑪利諾學區藝術大賽 「兩個我」獲獎

記者趙健／聖瑪利諾市報導
Naomi Chen與家人在獲獎作品前合影。（受訪人提供）
Naomi Chen與家人在獲獎作品前合影。（受訪人提供）

2023年聖瑪利諾學區（SMUSD） PTA Reflections藝術大賽得獎名單揭曉。 11月7日晚，學區辦公室展出獲獎作品，吸引超過百位學生、家長和學區工作人員參與。

PTA Reflections賽務主席Yvonne Chen介紹，今年的比賽主題為「我滿懷希望，是因為...」(I am Hopeful Because ......)，共吸引136件作品參加，競爭非常激烈。 評分標準主要為三部分：40%的分數取決學生自述作品與主題的相關性，30%考量創意，另外30%則基於創作的技術水平。為確保比賽公正，所有評委均來自學區外的專業人士或教師。

Naomi Chen的視覺藝術獲獎作品「我滿懷希望，因為她值得擁有這個世界」。（...
Naomi Chen的視覺藝術獲獎作品「我滿懷希望，因為她值得擁有這個世界」。（受訪人提供）

學區教委會副主席張志堅表示，PTA Reflections是聖瑪利諾學區每年的重要活動之一，旨在提升學區內的文藝氛圍，鼓勵學生透過繪畫、音樂、寫作等多種藝術形式，來表達他們的經歷或感受。每個年齡層學生的表現能力雖有不同， 但都展現出獨特創造力。

贏得視覺藝術高中組第一名的Naomi Chen說，她的作品展現兩個不同年齡段的自己，其中年紀較大的「Naomi Chen」正在照顧年齡較小的那個「Naomi Chen」。「我想通過這幅作品表達，我欠年級較小的自己一個關心，我想要彌補給她，現在的我充滿希望。」

PTA Reflections是由全美家長教師協會自1969年開始舉辦的年度藝術創作比賽，分為文學、視覺藝術、電影製作、音樂作曲、攝影、編舞六大項競賽，從幼稚園到12年級的學生均可參加，須先經各學校選拔，再送入州賽，最終角逐全國大賽。

2023年聖瑪利諾學區PTA Reflections藝術大賽得獎名單揭曉。（受訪...
2023年聖瑪利諾學區PTA Reflections藝術大賽得獎名單揭曉。（受訪人提供）

聖瑪利諾學區今年藝術大賽第一名的學生包括：視覺藝術高中級組Naomi Chen；文學類高中級組Miranda Fang；編舞類高中級組Ava Newton；視覺藝術初中級組Angie Li；攝影類初中級組Xiaoyou Zhang；音樂創作初中級組Kyle Sakai；文學類初中級組Sarah Blinchik；電影製作類初中級組Kellan Paek；視覺藝術小學初級組Matthew Huang和Madison Wu；視覺藝術小學中級組Leanna Huang和Brianne Chen；攝影類小學初級組Ian Weng Lei；攝影類小學中級組Benjamin Morris和Oliver Tedmori；編舞類小學初級組Beverly Yang；編舞類小學中級組Avery Yang；音樂創作小學初級組Aiden Davis和Olivia Hsu；音樂創作小學中級組Isaiah Yao和Katelyn Sun；文學類小學初級組Isabelle Loh和Aubtin Mehraie；文學類小學初級組Isaiah Yao和Jiarui Jin；電影製作類小學初級組Jed Sun。

今年比賽主題為「我滿懷希望是因為...」，共吸引了136件作品參加，競爭激烈。（...
今年比賽主題為「我滿懷希望是因為...」，共吸引了136件作品參加，競爭激烈。（受訪人提供）

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