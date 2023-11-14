聖瑪利諾學區藝術大賽 「兩個我」獲獎

Naomi Chen與家人在獲獎作品前合影。（受訪人提供）

2023年聖瑪利諾學區 （SMUSD） PTA Reflections藝術大賽得獎名單揭曉。 11月7日晚，學區辦公室展出獲獎作品，吸引超過百位學生、家長和學區工作人員參與。

PTA Reflections賽務主席Yvonne Chen介紹，今年的比賽主題為「我滿懷希望，是因為...」(I am Hopeful Because ......)，共吸引136件作品參加，競爭非常激烈。 評分標準主要為三部分：40%的分數取決學生自述作品與主題的相關性，30%考量創意，另外30%則基於創作的技術水平。為確保比賽公正，所有評委均來自學區外的專業人士或教師。

Naomi Chen的視覺藝術獲獎作品「我滿懷希望，因為她值得擁有這個世界」。（受訪人提供）

學區教委會副主席張志堅表示，PTA Reflections是聖瑪利諾學區每年的重要活動之一，旨在提升學 區內的文藝氛圍，鼓勵學生透過繪畫、音樂、寫作等多種藝術形式，來表達他們的經歷或感受。每個年齡層學生的表現能力雖有不同， 但都展現出獨特創造力。

贏得視覺藝術高中組第一名的Naomi Chen說，她的作品展現兩個不同年齡段的自己，其中年紀較大的「Naomi Chen」正在照顧年齡較小的那個「Naomi Chen」。「我想通過這幅作品表達，我欠年級較小的自己一個關心，我想要彌補給她，現在的我充滿希望。」

PTA Reflections是由全美家長教師協會自1969年開始舉辦的年度藝術創作比賽，分為文學、視覺藝術、電影製作、音樂作曲、攝影、編舞六大項競賽，從幼稚園到12年級的學生均可參加，須先經各學校選拔，再送入州賽，最終角逐全國大賽。

2023年聖瑪利諾學區PTA Reflections藝術大賽得獎名單揭曉。（受訪人提供）

聖瑪利諾學區今年藝術大賽第一名的學生包括：視覺藝術高中級組Naomi Chen；文學類高中級組Miranda Fang；編舞類高中級組Ava Newton；視覺藝術初中級組Angie Li；攝影類初中級組Xiaoyou Zhang；音樂創作初中級組Kyle Sakai；文學類初中級組Sarah Blinchik；電影製作類初中級組Kellan Paek；視覺藝術小學初級組Matthew Huang和Madison Wu；視覺藝術小學中級組Leanna Huang和Brianne Chen；攝影類小學初級組Ian Weng Lei；攝影類小學中級組Benjamin Morris和Oliver Tedmori；編舞類小學初級組Beverly Yang；編舞類小學中級組Avery Yang；音樂創作小學初級組Aiden Davis和Olivia Hsu；音樂創作小學中級組Isaiah Yao和Katelyn Sun；文學類小學初級組Isabelle Loh和Aubtin Mehraie；文學類小學初級組Isaiah Yao和Jiarui Jin；電影製作類小學初級組Jed Sun。