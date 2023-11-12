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APEC主視覺金門大橋 展現經濟體互聯和韌性

記者劉先進 ／舊金山報導
總統特別助理兼白宮國際經濟高級主管托德表示，金山是互聯互通的代名詞。長期以來，它一直被公認為通往亞太地區的門戶。（記者劉先進 ／攝影）
總統特別助理兼白宮國際經濟高級主管托德表示，金山是互聯互通的代名詞。長期以來，它一直被公認為通往亞太地區的門戶。（記者劉先進 ／攝影）

今年APEC的標誌視覺放入金門大橋（橙色綠色區域）的意象。（取自APEC）
今年APEC的標誌視覺放入金門大橋（橙色綠色區域）的意象。（取自APEC）
總統特別助理兼白宮國際經濟高級主管托德（Nora Todd）在高級官員會上透露，金山是互聯互通的代名詞，每年有超過千億元的貿易在舊金山和亞太區域流動，其中大部分都會經過金門大橋，這也是為何今年活動的主視覺標誌會放入金門大橋。

經過數月緊張籌備，亞太經濟合作組織峰會（APEC）已在馬士孔尼展覽中心（Moscone Center）的閉門會議拉開帷幕。

托德說，金山擁有世界上最偉大的連通性標誌之一：金門大橋。每年有超過 1000 億美元的貿易交易，在舊金山和亞太經合組織經濟體之間流動，其中大部分經過金門大橋，「金門大橋的形象是我們領袖周的標誌，它體現了亞太經合組織經濟體之間的聯繫和地區的韌性。這也是今年領袖宣言以金門命名的原因。」

她還強調，金山是互聯互通的代名詞，長期以來，它一直被公認為通往亞太地區的門戶，從北美最大、歷史最悠久的金山華埠每個角落，都能看到它與亞太地區深厚的文化和經濟聯繫，舊金山近三分之一的人口與亞裔或太平洋島民有淵源。如果說有哪座美國城市是科技的化身，那麼舊金山就是這樣一座城市，也因此，拜登總統自然而然地決定在舊金山市舉辦此次會議。

她說，拜登總統期待著與各位經濟領導人進行交流，討論內容是亞太經合組織的優先政策如何為整個地區的工人、家庭和企業帶來真正的紅利，他還期待著展示大家在亞太經合組織內部的合作與協作，「這包括我們在東道主年期間承諾實現的所有目標，使社區更具復原力、可持續性和包容性。」

舊金山 金門大橋 拜登

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