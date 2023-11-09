角逐奧斯卡 張艾嘉主演港片「燈火闌珊」蒙市上映

張艾嘉主演電影「燈火闌珊」代表香港角逐第96屆奧斯卡最佳國際影片獎。(Orchid Tree Media)

由張艾嘉 和任達華主演的電影「燈火闌珊」，將代表香港 角逐第96屆奧斯卡最佳國際影片獎。電影將於11月10日（周五）於洛杉磯蒙市時代廣場ＡＭＣ電影院 及紐約法拉盛Tangram購物中心 Regal電影院盛大上映．電影預告 https://www.youtube.com/watch?v=cSfGxb_fBb0

電影敘事香港霓虹燈消失的世代，舊工匠的手藝漸漸不被新時代需要，掌握這些技藝的工匠越來越少，也不再傳承後人。然而，憑一口氣，點一盞燈，女主角美香原先也與霓虹技藝毫無關係，只因為自己嫁給了一位以此為一生志業的情人阿鑣，他們人生中的情感伴隨著霓虹的輝煌，她的生命就此摻進了燈火中。

整部電影，正是憑藉著張艾嘉所飾演的美香，橫跨想念轉化為行動的情緒，伴隨著茫然中的不捨，讓「燈火闌珊」有了那核心的眷戀念想，纏繞綿延。由任達華飾演的阿鑣，憑著記憶實體現身，但又突然一個斷念間消失，張艾嘉需跨越時間過往與此刻限制，將其融為同一空間中展現，並伴隨不同情境應當的反射情緒，去決定展現在銀幕之上的變化為何，那些念想中默默的潛移默化，都被濃縮在閃回之間，娓娓道來，細膩動人。

張艾嘉憑此片獲得台灣金馬獎最佳女主角獎，這位在華人影壇舉足輕重的全方位影后，主演過上百部電影，憑著自身的才華，一路靠著精湛的演技，從演員到導演、編劇、制片，都有她的身影。攤開「張姊」華麗的電影履歷，獲獎無數，曾兩度獲得香港電影金像獎最佳女主角，更擒下4座金馬獎，其中3座為最佳女主角，在華人影壇締造無數傲人佳績。