降低汽車保險費用 掌握8竅門

對於有房族來說，車保和房屋保險組合一起或許能獲得更好的價格。（Statefarm網站截圖）

汽車保險 價格猛如虎，有什麼辦法能在高價車保中降低一些費用呢？下面有八個省錢竅門，包括保持良好的駕駛記錄、選擇更便宜的車、貨比三家等方法。

首先是保持或努力保持良好的駕駛記錄。眾所周知影響汽車保險價格的一些因素，例如年齡或性別並不總是在自己控制範圍內。 但是粗心的過錯事故或超速罰單可能會導致保險公司提高保費 。

選擇便宜保險的車款是最立竿見影的省錢辦法。有經驗的保險經紀人會鼓勵客戶在開始購車前就和他們諮詢，因為有些車款的汽車保險費用會較低，可提前詢問該款車的保費估計值。根據Mercury保險公司2023年最便宜新車保險排行榜，名列前茅五款車輛分別是雪佛蘭Spark、馬自達2、VW Golf、現代Accent和豐田 普銳斯Prime。

買東西貨比三家肯定能找到更低的價格。如果已在同一家保險公司承保數年，可在保險費用更新時貨比三家以獲得最新的車保險報價，也可諮詢獨立保險代理人，以了解哪家保險公司最適合自己的家庭。

考慮遠端資訊處理來降低保費。多數保險公司現在透過基於駕駛者使用情況來提供折扣。 駕駛者可下載應用程式或安裝插件設備來監控里程、駕駛習慣、速度等。據TransUnion稱，由於通貨膨脹促使駕駛者尋求更大的汽車保險折扣，遠端資訊處理的使用量在2022年初激增33%。

要求最大化的保險折扣。保險公司提供完整的折扣菜單，每個人可能很難確定自己是否充分利用有資格獲得的所有折扣。可詢問學生折扣、老年人折扣、軍人和退伍軍人折扣，及安全駕駛、參加防禦性駕駛課程或參加交通學校的任何折扣。

將車保和房屋保險捆綁在一起。華人孫小姐最近想降低車保費用，保險公司表示，目前在汽車保險降低費率方面沒有太多選擇，除非將房屋和汽車保險綁定在同一家保險公司才能獲得更大折扣。

努力提高信用評分也不失一個辦法。信用評分與汽車保險有關係嗎？ 事實證明兩者關聯很高。保險公司在承保過程中，使用基於信用的保險評分 (CBIS) 來確定保險費率。按時支付帳單、償還債務及負責任的使用信用卡都會提高信用評分，並降低對保險公司的風險。

最後切記避免減少承保範圍。很多人為降低車險費用會嘗試提高免賠額或放棄額外保險，但這通常是得不償失，要選擇你能負擔得起的最高免賠額。或許可嘗試採取更有創意的解決方案，例如加入無紙化帳單或按年付款。