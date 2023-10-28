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亞凱迪亞高中義裔女學生 膺選2024玫瑰皇后

記者朱敏梓／巴沙迪那市報導
第135屆玫瑰公主團的七位公主，圖中為本屆玫瑰皇后義大利裔少女Naomi Stillitano，右三為華裔少女何映彤。（記者朱敏梓／攝影）
第135屆玫瑰公主團的七位公主，圖中為本屆玫瑰皇后義大利裔少女Naomi Stillitano，右三為華裔少女何映彤。（記者朱敏梓／攝影）

2024「玫瑰皇后和公主團」（Rose Queen and Royal Court），來自亞凱迪亞高中（Arcadia High School）的義大利裔少女Naomi Stillitano膺選為2024年「玫瑰皇后」(2024 Rose Queen)。

10月27日該團在巴沙迪那玫瑰宮（Tournament House）南草坪參加玫瑰皇后加冕典禮，

2024年玫瑰錦標賽主席 Alex Aghajanian為「玫瑰皇后」戴上了皇冠。在背誦誓言時，Naomi Stillitano忍住淚水，承諾尊重和慶祝前任玫瑰皇后所開創的歷史和傳統。她說，「我哭了，這太棒了，我現在有很多情緒，這是一項令人難以置信的榮譽，我很自豪能夠成為玫瑰皇后歷史的一部分。」

Naomi Stillitano出生於義大利，7歲時移居美國。她是亞凱迪亞高中義大利文化俱樂部的聯合主席、亞凱迪亞舞台劇院的舞者和演員，還是玫瑰碗游泳隊的游泳運動員。她能說一口流利的義大利語，也能說一口流利的西班牙語。她喜歡彈吉他和鋼琴、唱歌、旅行、烹飪、繪畫、溜冰和騎自行車。她的目標是創造自己的時尚品牌，對於未來的規劃，Naomi 希望在時裝設計與行銷學院、米蘭時尚學院、巴沙迪那城市學院或南加州大學學習時裝設計和行銷。

此前，玫瑰花車遊行組委會宣布了七名玫瑰公主名單，其中有一名華裔少女何映彤（Phoebe Ho），她是南巴沙迪那高中12年級學生，父母從香港移民美國，她出生在美國；雖然生長在這裡，但她還能講一口流利的粵語。

玫瑰錦標賽主席Alex Aghajanian表示，自從宣布七位公主名單後，其成員就接受了一系列公開演講、媒體溝通、禮儀和領導力方面的培訓。

「玫瑰公主團」將於2024年1月1日乘坐皇家宮廷禮車，參加第135屆玫瑰花車遊行以及第110屆玫瑰碗大學美式足球賽。2024年「玫瑰公主團」成員將獲得7500元的教育獎學金，並將參加近100場社區和媒體活動，擔任玫瑰錦標賽、巴沙迪那社區和大洛杉磯地區的大使。

2024 年玫瑰錦標賽主席 Alex Aghajanian為Naomi Stil...
2024 年玫瑰錦標賽主席 Alex Aghajanian為Naomi Stillitano戴上皇冠。（記者朱敏梓／攝影）
義大利裔少女Naomi Stillitano當選為本屆玫瑰皇后。（記者朱敏梓／攝...
義大利裔少女Naomi Stillitano當選為本屆玫瑰皇后。（記者朱敏梓／攝影）

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