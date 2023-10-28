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華美博物館公布2023年歷史締造者 11月9日頒獎

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士。（記者朱敏梓／攝影）
華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士。（記者朱敏梓／攝影）

華美博物館宣布2023年歷史締造者名單，並將在11月9日(星期四)在洛杉磯市朋那維丘旅館(Westin Bonaventure Hotel)舉辦主題為「高瞻遠矚、繼往開來」的第27屆歷史締造者頒獎典禮，晚會將表彰社區傑出人士暨服務組織，屆時預計將有逾600嘉賓出席。

華美博物館董事會主席阮桂銘博士(Dr. Gay Yuen) 、華美博物館館長張耀龍、加州眾議員方樹強(Mike Fong)、聖蓋博谷水利局董事伍國慶、冠名贊助商McCourt Partners主席Jordan Lang以及各位獲獎代表等出席記者會。

華美博物館強調教育使命的重要，McCourt Partners再次成為冠名贊助商，鼓勵博物館繼續致力研究、宣揚與分享美國華人的歷史及成就。阮桂銘表示：「今年的主題反映了我們在汲取過去的經驗教訓之際，為子孫後代著想，更需要加強團結。今年的獲獎者透過工作與志願服務，體現了繼續推動我們社區前進的價值觀。」

梅國璋(Carl Moy)博士與梅琳達(Linda Moy)女士將擔任本年度晚會名譽共同主席。華美博物館董事曾永燊(Larry Jung)與廖美華(Mei Lau)將擔任頒獎典禮共同主席。

2023年歷史締造者獲獎名單包括：

新聞與媒體影響力獎得主陳國馨(Pam Chen)，他是 KABC 《目擊新聞》的副總裁，也是洛杉磯網路電視台新聞部首位美國亞裔領導。在她的領導中，該電視台贏得了多個獎項，並繼續在廣播新聞領域保持高水準的新聞標準。

社區先鋒卓越獎得主翁宗大(Dayton Ong)，他在洛杉磯華埠創立了永合豐(Wing Hop Fung)草藥暨茶葉店，如今，永合豐在南加州地區經營數家分店。

音樂勇士卓越獎得主王宗賢(Nathan Wang)，他是一位音樂奇才，從神童一路成長為音樂創新者，是美國和亞洲最多產和多才多藝的華裔作曲家之一。他曾榮獲許多電影、音樂與舞台獎項，包括多項艾美獎和七項戲劇獎。

呂國芳博士終身成就獎得主黃柳霜(Anna May Wong)，已故的黃柳霜是第一位美國華裔電影明星。2022年，她成為第一位在美國貨幣上出現的美國亞裔女性。

美國精神卓越獎得主，南加州社團華裔退伍軍人國會金質勛章倡導者，已獲得國會金質勛章的美國華裔退伍軍人接受獎項。

劉成威法官遠見獎得主華埠服務中心，該中心是美國華人社區最大的健康與社區服務機構，實現了其中一位最熱情的創辦人劉成威法官 (Judge Ronald S.W. Lew) 的夢想及願景。自1971年創建以來，該中心如今發展至六個服務地點與兩輛流動服務車，為大洛杉磯地區民眾提供服務。

加州49選區眾議員方樹強（Mike Fong）到場致詞。（記者朱敏梓／攝影）
加州49選區眾議員方樹強（Mike Fong）到場致詞。（記者朱敏梓／攝影）
華美博物館2023歷史締造者得獎人新聞發布會，全體嘉賓合影。（記者朱敏梓／攝影）
華美博物館2023歷史締造者得獎人新聞發布會，全體嘉賓合影。（記者朱敏梓／攝影）

博物館 洛杉磯 華裔

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