中占美國進口比率 20年最低

2023年美國自中國進口量佔比是近20年來最低，但仍未擺脫美國對中國製造業的依賴。（取自洛杉磯港）

近幾年，為了擺脫製造業過分依賴中國的現狀，很多美國企業都在尋求中國以外的製造業生產國，這種政策被稱為「中國加一」（China Plus One）。而美國進口中國的貨物量確實在逐年下降，2023年的進口量占比是近20年來最低，但仍未擺脫美國對中國製造業的依賴。

根據「華爾街日報」，就2023年上半年美國進口的貨物計算，中國占比13.3%，該數字是2003年以來最低。來自中國的貨物占比美國進口量最高時為2017年，當時有21.6%的進口貨物量都是來自中國。

此外，2019年初期開始，以12個月的進口貨物量計算，美國的進口國中，亞洲25個國家的進貨總量已經超過中國的進貨量。截至今年6月，以一年的進口量計算，這些25個亞洲國家總占比達到24.6%，而中國則有14.9%。這些亞洲國家包括印度、泰國、越南 等。

美國全國零售聯盟（NRF）主席兼執行長夏伊（Matthew Shay）。（記者會截圖）

在最近的洛杉磯港 舉辦的港口貨運量信息發表會上，洛杉磯港務局執行長塞羅卡（Gene Seroka）和美國全國零售聯盟（NRF）主席兼執行長夏伊（Matthew Shay）都表示，雖然中國作為進口國的地位有所下滑，但仍是美國第一大進口國，在某些製造業領域有不可替代的地位。