建國家亞太博物館 將研究可行性

亞太裔美國歷史和文化國家博物館籌備委員董繼玲表示,亞太博物館籌委會預計今秋成軍,將開啓18個月的建館可行性研究。(記者楊青╱攝影)

今年5月被委任為亞太裔美國歷史和文化國家博物館 (National Museum of Asian American and Pacific Islander History and Culture)籌備委員的全美亞裔 總商會總裁董繼玲,日前接受本報專訪。她指出,美國亞太博物館籌備委員會預計今年秋天正式成軍,並展開「建立亞太裔美國歷史和文化國家博物館」可行性研究,整個研究預計需要18個月。

董繼玲表示,可行性報告將提交給總統和國會,內容包括政府統籌、建館宗旨、內容設置、館址選擇以及未來維運等。與此同時,籌委會將向全國的亞太裔展開公共調查,瞭解全美亞太裔對建館的想法。

亞太裔美國歷史和文化國家博物館籌備委員會,由國會HR 3525法案推動成立,法案是眾議員孟昭文(Grace Meng)提出。籌備委員會八位委員,包括前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)、參院少數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)及參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)等各指任兩人。董繼玲由麥康諾委任,是八人中唯一華裔。

董繼玲表示,未來18個月要做的事,就是研究美國要不要建亞太博物館,以及如果要建,建在什麼地方。她表示,選址是民眾非常關心的問題,目前沒有預設理想地址;委員會已經與美國婦女博物館和西裔博物館聯繫,參考他們的建館調研報告,之後再討論決定建館地址。

目前全美以族裔畫分的國家級博物館,已有非裔國家博物館和印第安原住民博物館。拉丁裔國家博物館2021年完成前期調研報告,預計未來10至15年建成。

亞裔和太平洋島民,是美國發展最快的少數族群之一,也是所有少數族裔中,企業擁有率最高的族裔。董繼玲表示,亞裔和太平洋島民族群,為美國建設做出巨大貢獻,用博物館展現他們的歷史和文化,非常有意義,也是對亞裔下一代的傳承。不過董繼玲表示,建館與否仍待總統與國會決定,她目前不預設立場。