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建國家亞太博物館 將研究可行性

記者楊青╱洛杉磯報導
亞太裔美國歷史和文化國家博物館籌備委員董繼玲表示，亞太博物館籌委會預計今秋成軍，將開啓18個月的建館可行性研究。（記者楊青╱攝影）
亞太裔美國歷史和文化國家博物館籌備委員董繼玲表示，亞太博物館籌委會預計今秋成軍，將開啓18個月的建館可行性研究。（記者楊青╱攝影）

今年5月被委任為亞太裔美國歷史和文化國家博物館（National Museum of Asian American and Pacific Islander History and Culture）籌備委員的全美亞裔總商會總裁董繼玲，日前接受本報專訪。她指出，美國亞太博物館籌備委員會預計今年秋天正式成軍，並展開「建立亞太裔美國歷史和文化國家博物館」可行性研究，整個研究預計需要18個月。

董繼玲表示，可行性報告將提交給總統和國會，內容包括政府統籌、建館宗旨、內容設置、館址選擇以及未來維運等。與此同時，籌委會將向全國的亞太裔展開公共調查，瞭解全美亞太裔對建館的想法。

亞太裔美國歷史和文化國家博物館籌備委員會，由國會HR 3525法案推動成立，法案是眾議員孟昭文(Grace Meng)提出。籌備委員會八位委員，包括前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）等各指任兩人。董繼玲由麥康諾委任，是八人中唯一華裔。

董繼玲表示，未來18個月要做的事，就是研究美國要不要建亞太博物館，以及如果要建，建在什麼地方。她表示，選址是民眾非常關心的問題，目前沒有預設理想地址；委員會已經與美國婦女博物館和西裔博物館聯繫，參考他們的建館調研報告，之後再討論決定建館地址。

目前全美以族裔畫分的國家級博物館，已有非裔國家博物館和印第安原住民博物館。拉丁裔國家博物館2021年完成前期調研報告，預計未來10至15年建成。

亞裔和太平洋島民，是美國發展最快的少數族群之一，也是所有少數族裔中，企業擁有率最高的族裔。董繼玲表示，亞裔和太平洋島民族群，為美國建設做出巨大貢獻，用博物館展現他們的歷史和文化，非常有意義，也是對亞裔下一代的傳承。不過董繼玲表示，建館與否仍待總統與國會決定，她目前不預設立場。

博物館 亞裔 麥康諾

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