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銀髮展登場 500份伴手禮免費拿

記者楊青/洛杉磯報導
洛杉磯世界日報2023「銀髮樂齡生活展」時間表。（世界日報活動組提供）
洛杉磯世界日報2023「銀髮樂齡生活展」時間表。（世界日報活動組提供）

洛杉磯世界日報「銀髮樂齡生活展」今日舉行，除了將近十個項目的免費健康檢查服務和七場專題講座，主辦單位今年特別為民眾準備了500份伴手禮和大量獎品及千元現金大抽獎；還有三種口味的盒飯和點心盒，供民眾隨時買隨吃，七小時快樂活動不間斷。

本次「銀髮樂齡生活展」策劃及主持人倪北嘉介紹，今日的活動從上午10點開場，最先進門的數百位民眾每人都將獲得一份伴手禮。他表示，得到商家的大力支持和捐助，今年共爲大家準備了至少500份伴手禮，伴手禮每人不同，分別有李錦記醬料、鮑魚罐頭、圍巾、掛套、緊身褲、保暖帽等等，先到先得，送完為止。

與此同時，民眾在入門時都將得到一張抽獎券，抽獎獎品包括陳松伶演唱會的門票、呂方演唱會門票及20元、50元、100元（總額1000元）現金抽獎等。

倪北嘉介紹，為了讓大家盡興參加當天活動，世界日報活動組還特別準備了午餐餐盒，有台式豬排飯、焢肉飯、香腸肉燥飯三種，均爲12元一盒。此外也有7元一份的點心盒，内有蘿蔔糕、茶葉蛋和梅菜扣肉包等。午餐期間有現金抽獎和土風舞、元極舞和健康養生舞蹈等表演，現金抽獎將同時在每一場講座之間進行，希望民眾有健康愉快而資訊滿滿的一天。

洛杉磯世界日報2023「銀髮樂齡生活展」時間：21日上午10時至下午5時；地點：洛杉磯華僑文教服務中心（9443 Telstar Ave., El Monte, CA），諮詢熱線323-268-4982，分機600。

洛杉磯 世界日報

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