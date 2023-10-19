漢庭頓圖書館 重現日本古宅

漢庭頓圖書館的「Shōya House」在經過數年搭建修復後，將在10月21正式向公眾開放。（記者趙健╱攝影）

位於洛杉磯 縣漢庭頓圖書館 （Huntington Library）內的日本 文化遺產「Shōya House」在經過數年的搭建修復後，終於將在10月21正式向公眾開放。訪客屆時可以漫步其中，體驗18世紀日本鄉村的生活。

記者趙健/拍攝、後期製作

在農耕時代，Shōya特指日本鄉村中的村長或地方行政官員，他們負責管理地方事務和村民的生活，包括儲存村裡的稻米產量、收稅、保管人口普查記錄，以及處理爭端和執行法律。 此外，Shōya還肩負保存種子、組織種植和收割的職責。

「Shōya House」是Shōya居住的官邸，也兼做當地的市政廳和公共事務廣場。漢庭頓圖書館內的這座「Shōya House」建於1700年前後，在日本丸龜（Marugame）市的鄉村中已存在了320年之久，是Yokoi家族歷代的住所，傳承至今已是第19代子孫 。

新開放的「Shōya House」位於漢庭頓圖書館日本花園的北端，占地兩英畝，包括一座設有辦公區域的主屋、灌溉水渠、稻田、日式庭院。「Shōya House」周圍的景觀則仿照前工業時期（1700-1760年）的日本農村環境。遊客在抵達主屋之前，會穿過一片小型果園和一個仿照原始建築風格的門房。

這座歷經320年風雨的古宅，不僅展現了日本傳統建築之美，還代表了一種文化與自然和諧共處的可持續生活方式。漢庭頓圖書館文化館館長兼項目負責人Robert Hori說，「Shōya House」是一座使用天然材料建造的原汁原味的日式房屋，它展示了一個農耕社區如何通過巧妙的設計實現自給自足。

漢庭頓圖書館於2016年從日裔洛杉磯居民Yohko 和Akira Yokoi手中購入這座古宅。 日本工匠花費數年將「Shōya House」拆解、運送至漢庭頓圖書館，再重新搭建並進行修復。整個項目耗時七年，花費1020萬美元，由慈善機構資助。