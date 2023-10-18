華女金芳失蹤 前夫聘偵探調查

中國女子金芳（右）與白人網友見面後失聯。（募款網頁）

本報曾連續報導中國女子金芳7月中旬，跨洋來美與網上認識的白男見面，隨後失聯，家人急尋報警求助。警方近日表示，在內陸偏僻沙漠公園，找到失蹤白男的遺體，但並沒有找到金芳。協助金芳家屬找人的崔女士，透露更多案件疑點。崔女士還指出，金芳前夫已聘請私家偵探介入調查。為尋找金芳設立的募款，雖然目標是1萬元，但目前籌集到的金額不足900元。

崔女士表示，警方9月在安薩波雷戈（Anza-Borrego）沙漠州立公園僻靜處，發現白人男子菲茨帕特里克(John Fitzpatrick)遺體，距離他所乘汽車不遠，但附近沒有找到金芳。據說，菲特派崔克就出生在沙漠公園附近社區，很熟悉該地，選擇去偏僻地區是要做什麼？讓人起疑。

崔女士還透露，金芳在結識菲茨帕特里克前，前夫是比利時人。前夫為尋找金芳，已聘請私家偵探尋找。

崔女士還透露，金芳來美後，7月21日至25日間，手機雖然沒有關閉，但金芳的家人試圖聯繫她，卻沒收到回應。7月21日深夜，菲茨帕特里克駕車載著金芳向內陸行駛，來到Twentynine Palms地區，那裡有個岔路，一條路通往美國海軍陸戰隊的軍事訓練基地，另一條路通往露營地。調查顯示，菲茨帕特里克進入訓練基地，而金芳不太可能獲准進入。「金芳當時在哪？是否已經遭遇不測？或者還有第三者介入該案？」都是疑點。

記者試圖通過電郵聯絡金芳在中國的女兒林女士，但一直未獲得回覆。崔女士說，金芳家人現在很悲痛，雖然希望正變得愈來愈小，還是希望能找到金芳。

崔女士還提及，菲茨帕特里克生前，7月30日上午約11時50分，警方通過手機定位發現他在聖地牙哥 縣小鎮Julian地區活動，這與金芳最後發出視頻拍攝地點相距甚遠，同樣令人感到困惑。

為尋找金芳賞金的募款網頁https://www.gofundme.com/f/donate-to-find-missing-person-fang-jin，雖然募款目標是1萬元，但截至發稿，僅籌集到845元，只獲得25筆捐款。

中國女子金芳在網上結識白人網友菲茨帕特里，2023年7月14日跨洋抵美見面，從此與家人失聯。協尋友人表示，金芳最後在朋友圈發帖，要與男網友去約書亞樹國家公園 遠足健行。

公開資訊顯示，與失聯女子金芳見面的網友、白男菲茨帕特里克，52歲，身高5呎8吋，體重185磅，黑色頭髮，黃褐色眼睛。駕駛藍色豐田 Tacoma輕型卡車，牌照是24478S1。該男子是一名退伍軍人，有犯罪前科，因攻擊輕罪判緩刑。