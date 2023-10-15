暴力犯罪下滑 洛城居民仍無感

饒舌歌手Nipsey Hussle四年前在Slauson Avenue與Crenshaw Boulevard路口遇刺。（取自Google 街景）

洛杉磯市警局的統計顯示，今年暴力犯罪 案件已經比2022年減少了7%，也就是1650件，但轟動一時的大案、增加的輕罪案件而使民眾產生錯誤印象，對於數據無感。整體來說，雖然輕罪案件增加14%，但凶殺、搶劫、性侵 卻一直減少。

長期負責幫派 防治的Skipp Townsend受訪時說，海德公園（Hyde Park）的治安已經比十年前更好，但大家還是停留在饒舌歌手Nipsey Hussle遇刺的印象當中，Nipsey Hussle在2019年於Slauson Avenue與Crenshaw Boulevard十字路口遭到殺害。

洛市警局（LAPD）的數據也佐證Skipp Townsend的說法，海德公園一帶的凶殺案比2022年減少了33%，比2021年少了23%。雖然財產損失增加，但整體犯罪率卻在降低，包括暴力犯罪減少7%，槍擊受害者也減少16%。

Newton Street、77th Street與Hollenbeck Drive等高犯罪率的地區都已經明顯好轉，但是Skipp Townsend所屬的社區組織2nd Call認為，社交平台上的錯誤訊息卻讓民眾產生錯誤認知。

Skipp Townsend也說，幫派犯罪的型態已然改變，以往的地盤爭搶已經變成內鬥，現今的案件多半是幫派成員意見不合，或是社交平台上的網路口水所引發的。