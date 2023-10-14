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洛縣五彩蓮花同池盛開 華人讚「好兆頭」

記者邵敏╱洛杉磯報導
蓮花怒放吸引人們駐足觀看，華人預感「好兆頭」。（記者邵敏╱攝影）
蓮花怒放吸引人們駐足觀看，華人預感「好兆頭」。（記者邵敏╱攝影）

洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）的知名景點漢庭頓圖書館（Huntington Library），總能在各個季節給遊客帶來驚喜，這段時間，五彩蓮花同池盛開，吸引不少人駐足觀看，華人遊客更是感慨「好兆頭」。

影音來源：記者邵敏

進入漢庭頓圖書館的正門處，靠近1919餐廳的地方，有一處面積不大、方方正正的池塘，一些華人將它稱為許願池，因為人們喜歡在這裡拋硬幣許下心願，池塘底可看到大大小小的硬幣閃爍。最近一段時間，這個池塘五彩蓮花盛開，堪稱園中一絕。白色、粉紅色、黃色、紫色、玫紅色，各色睡蓮在綠色蓮葉的襯托下亭亭玉立、競相怒放，引來很多遊客在此拍照攝影，場面很是熱鬧。

羅斯密市（Rosemead）華人高女士，日前帶著兒子逛漢庭頓圖書館，她說本是慕名前去看「屍花」，但排隊人非常多，不願意等候，不經意間卻看到池塘中五顏六色的蓮花，讓她覺得不枉此行，她認為「中國南方蓮花很常見，但洛杉磯卻不多，今天看到這麼多顏色的蓮花一起盛開，會不會是吉祥的好預兆？」

漢庭頓圖書館五彩蓮花同池怒放，盛況吸引不少人駐足觀看，華人遊客更是預感「好兆頭」...
漢庭頓圖書館五彩蓮花同池怒放，盛況吸引不少人駐足觀看，華人遊客更是預感「好兆頭」。（記者邵敏／攝影）

在中國傳統文化中，蓮花有美好寓意，代表智慧與聖潔，佛教更是將蓮花視為神聖象徵物，因此許多華人對蓮花都有特別的情感。 漢廷頓圖書館內，流芳園（Chinese Garden）、Lily ponds等景點也有不少蓮花盛開，但都不及門口這個小池塘開得熱鬧。

許多人將荷花、蓮花混為一談，中國古代，荷、蓮兩字更是互通，但事實上，現代人講的蓮花一般是指睡蓮。荷花的花朵比較大，睡蓮的花朵較小，葉子漂浮在水面上，兩者容易分辨，漢庭頓圖書館池塘中盛開的正是睡蓮。

各色蓮花寓意不同，粉蓮花表示慈悲，願意幫助別人。（記者邵敏／攝影）
各色蓮花寓意不同，粉蓮花表示慈悲，願意幫助別人。（記者邵敏／攝影）

漢庭頓圖書館 華人 洛杉磯

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