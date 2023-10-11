信用卡遭小額盜刷怎麼辦？ 2招有效自保

不法分子通過小金額的信用卡盜刷躲避追查。(取材自pexels)

當今資訊爆炸時代，稍有不慎就可能導致個資外洩 ，成為經濟犯罪受害者。南加洛杉磯縣華人居民反映，近一、兩年來，他的信用卡 經常被盜刷，且金額通常在幾十元以內，很難被察覺。

正在銀行大廳等待客戶經理處理信用卡盜刷申訴的張先生表示，自疫情 爆發以來，他的信用卡幾乎每月都被盜刷，找銀行申訴退款已成為他的「家常便飯」。無論是美國銀行、大通銀行還是富國銀行的信用卡，都逃脫不了不法分子的騷擾。

張先生表示，幾年前他偶然發現信用卡出現幾筆Uber的支付紀錄，但他明明自己有車，怎麼可能搭車出門，他的手機上甚至沒有安裝過搭車軟件。從那時起，他才開始關注這種「神不知鬼不覺的盜刷操作」。

「這些人非常狡猾，不僅只刷小金額，而且支付對象通常是一些零零碎碎的日常消費。例如網約車、加油站、超市、餐廳、網路訂閱費等。盜刷金額最多的一次消費紀錄是200多元的酒店房費，而金額最小的交易僅幾元錢。」張先生指出，如果不進行仔細檢查，持卡人真的很難察覺這些小金額的盜刷。

為了防止盜刷，張先生現在定期檢查信用卡消費紀錄，同時啟用簡訊提醒功能。每次張先生發現未消費的交易後，會直接通過手機或客服電話向銀行提出申訴。通常情況下，只要解釋該筆交易的不合理性，銀行都會快速處理並退款，只有在少數情況下才需要與客戶經理當面溝通。「儘管損失不大，但這種情況一再發生，實在令人困擾。」

一位不具名的銀行客戶經理表示，這樣的情況確實經常發生，盜刷金額從幾十至幾千元不等。對於幾百元的盜刷金額，銀行通常會快速處理，但若是千元以上的金額，銀行則會要求更詳細的證明資料。

她提醒信用卡持卡人，一旦發現信用卡被盜刷，應盡快採取行動來向銀行提出申訴，盡可能提供有關盜刷的信息和證據，以便信用卡公司進行調查。通常情況下，信用卡公司會要求在發現問題後的60天內提出申訴，具體的有效期限制可能因信用卡公司以及個人信用卡的種類而有所不同。