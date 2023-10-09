零元購NIKE鞋 爾灣男銷贓被捕

警方查獲大量被盜的Nike運動鞋。（爾灣警察局）

一名嫌疑人因涉嫌在爾灣 （Irvine）出售偷來的運動鞋和衣服，於10月5日被捕，這些商品價值超過 6000元。

爾灣警探表示，他們逮捕了一個有組織的零售竊盜集團的幕後策劃者。爾灣警方報告稱，逮捕了四名團夥盜竊的商店扒手，這些扒手與困擾該地區的多起零售盜竊案有關，這些盜竊案針對NIKE 商店。爾灣警探隊的後續調查很快就取得了突破，最終逮捕了一名購買和轉售贓物的男子。

據橙縣 警察局稱，嫌疑人被確認為 36 歲的哈羅德·卡特 (Harold Carter)，來自聖伯納汀諾 (San Bernardino)。警探稱，卡特涉嫌購買了被盜的商品，然後將其轉售給他擁有的服裝店的顧客。

在逮捕過程中，警方在卡特的服裝店內發現了價值超過6200元的被盜鞋子、衣服和配件。被竊物品的圖片包括一大堆Nike的限量運動鞋，例如Dunk Lows和 Air Jordans等鞋款。警察局表示，這些物品已被沒收並退回到了被盜商店。卡特已經被捕，目前被關押在橙縣監獄。

此外在上周的行動中，橙縣警局還成功找到並逮捕了四名涉嫌近期在卡爾斯巴（Carlsbad）一家NIKE商店搶劫的犯罪嫌疑人，此次搶劫事件造成3000元的損失。值得注意的是，其中三名嫌疑人與先前在爾灣和克里門提（San Clemente）發生的Nike店搶劫案有關，造成的損失超過1萬1000元。