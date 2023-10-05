免費洗車潮 華人車主搶體驗

現場聚集了許多早早出門來清潔愛車的華人民眾。（記者張庭瑜／攝影）

鄰近華人 區的工業市 （City of Industry）近期迎來一家全新開張的自助洗車場—「Super Duper Car Wash」。這家洗車場的地點毗鄰著好市多 、德成行等商家，並在開張期間提供免費洗車服務，從10月2日一直延續到10月5日，瞬間吸引大量的華人車主前來「薅羊毛」（揀便宜）。

「Super Duper Car Wash」雖提供的體驗版洗車，但也絲毫不馬虎，將車洗得乾乾淨淨。而且，店內的工作人員也不時為顧客提供擦車的小技巧，並提供專用於不同部位的擦車毛巾，例如黑色毛巾用於擦拭車輪胎，藍色毛巾則用於擦拭車身。而這家洗車場的營業時間也相當長，從上午8時一直開到下午7時，讓許多不想等太久的華人車主早早出門，等著為他們的座駕大掃除。

劉太太表示，她在社交媒體平台上得知這個消息後，決定趁著去好市多購物時一併給愛車大掃除。由於她在早上8點前就到達，所以只等大約10分鐘就成功洗到車，讓她感到開心無比。另一位陳小姐則表示，她等待近一個小時以上，雖然最終成功撿到便宜，但有些後悔，覺得可能因小失大。