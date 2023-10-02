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紅藍卡誤區多 專家籲多查詢

記者啟鉻／洛杉磯報導
聯合健保與世界日報共同舉辦的健康講座，參與者踴躍。（記者啟鉻／攝影）
聯合健保與世界日報共同舉辦的健康講座，參與者踴躍。（記者啟鉻／攝影）

世界日報與聯合健保共同舉辦，提供年長者園藝與健保「自耕健康講座」第二場活動，10月1日在工業市四季廣場三樓會議大廳舉行。聯合健康保險講師陳文珊（Gwen Chen）就紅藍卡要點與聽眾互動，不時提出問題，送出獎品，會場氣氛活躍。陳文珊提醒，取得紅藍卡，需要消除一些誤解，比如不一定要有40個點數等。

主講人陳文珊。（記者啟鉻／攝影）
主講人陳文珊。（記者啟鉻／攝影）

「自耕健康講座」第二場活動，參與者非常踴躍，因座位不夠用，組織者不得不再加座位。陳文珊就長者須知的紅藍卡（Medicare）資訊，與聽眾互動。她表示，通過多年向長者們宣講紅藍卡相關資訊，有的長者深有感觸的表示，終於明白一個道理「當你患病有需要時，誰能幫你盡快找到救治的醫院和醫師，哪家保險公司能做到這點，就是提供福利最好的。」

談到沒有紅藍卡是否被罰款。陳文珊提醒，即使65歲沒有拿到紅藍卡，也不會被罰。取決於先前是否有保險承保。但歐記健保（Obamacare）即平價醫療保險除外，這是提供65歲以下人士承保的。假如有工作，而且雇主提供公司保險，無論是聯邦的還是私人的，只要有醫療保險，那就不用擔心被罰。或者說本人沒有工作，但配偶在工作，而且配偶的公司提供醫療保險，同時也為您承保，這樣就不會被罰款。最關鍵的是，退休後63天內，需要參加一個有處方藥保險的計畫，否則罰款就會發生。

參與者認真記錄重點部分。（記者啟鉻／攝影）
參與者認真記錄重點部分。（記者啟鉻／攝影）

陳文珊表示，取得綠卡五年才有資格拿紅藍卡，而申請紅藍卡不一定需要40個點。差別在於，如有40個點，A部分即提供醫院和專業護理住院，無需支付保費。B部分即提供醫生診所和門診，無論是否有40個點，都要支付保費。月支付保費多少，取決於承保人收入，最基本起點目前是164.9元，2024年是174.8元。

（左起）陳文珊、李立元、「田土伯」林幸隆、Dana Stanglmaier、Ri...
（左起）陳文珊、李立元、「田土伯」林幸隆、Dana Stanglmaier、Rita Tolbert、于趾琴。（記者啟鉻／攝影）

陳文珊補充說，有的人認為有紅藍白卡，就無論怎樣都是免費。這是誤解。2022年7月開始，加州政府調整白卡的資產要求，因此現在從資產考量，若單身13萬元，夫妻19萬5000元，可以申請白卡。她也再次提醒長者，每年紅藍卡註冊時間10月15日至12月7日間，提早註冊。

參與者踴躍回答問題。（記者啟鉻／攝影）
參與者踴躍回答問題。（記者啟鉻／攝影）

在活動開幕儀式上，洛杉磯世界日報社社長于趾琴致詞，她說世界日報現提供多個數位平台，讀者也可以下載世界日報App，提供每天即時新聞和U視頻，24小時為大家提供資訊服務。世界日報還舉辦多項活動，照顧到讀者各種不同需求。聯合健保多元文化市場總監Rita Tolbert以及多元文化行銷經理Dana Stanglmaier參加活動。Rita Tolbert表示，聯合健保希望提供有用資訊，希望大家能在申領紅藍卡方面有明智計畫決策。

醫療保險 紅藍卡 歐記健保

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