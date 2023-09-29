UPS南加招1萬季節性員工 薪資好職位選擇多

UPS快遞公司在南加州招聘1萬名員工，求職者可在官網申請。（取自UPS官網）

UPS快遞公司將在南加州 招聘1萬名季節性員工，提供兼職和全職的季節性職位，其中大多數是送貨司機、包裹搬運工和商業駕駛執照司機。

該公司表示，近80%空缺職位不需要面試。對大多數人來說，從開始申請到最終獲得工作機會，線上申請過程不到20分鐘。

對於包裹搬運工和司機助理來說，時薪21元起；負責駕駛的司機起薪為時薪23元。

9月26日（周二），UPS快遞公司宣布將在年底假期高峰來臨之前，在全國範圍內僱用超過10萬名季節性員工，可以選擇多種輪班職位，某些地區還為那些提前申請的人提供永久職位。

UPS 表示，「事實上，近5萬名季節性員工在過去兩年中獲得了永久職位。」這些職位還將提供醫療保險 、退休 福利、教育或學費援助等。

該公司的「Earn and Learn」計畫，為符合條件的員工提供了賺取高達2萬5000元的大學學費和開支的機會。

UPS 執行副總裁兼美國營運總裁Nando Cesarone 說：「最優秀的人才能提供最好的服務。這就是為什麼我們很自豪能夠為UPS兼職員工、全職員工和季節性員工提供行業領先的薪酬。我們期待在這個節假期間再次實現領先的準時績效，並在此過程中幫助數千名員工開啟他們的UPS職業生涯。」

有興趣申請者可以訪問UPSjobs.com，目前他們在洛杉磯縣、橙縣（Orange）、河濱縣（Riverside）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）和范杜拉縣（Ventura）都有職位招募。