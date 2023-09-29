蒙市5年防災計畫 徵詢民意

蒙市居民可以掃描二維碼查看該減災計畫。（蒙市市政廳官網）

蒙特利公園市 （Monterey Park）地方防災害計畫書 (LHMP)，將在2023年10月9日之前開放公眾審查和評論，蒙市消防局表示，防災害計畫書每五年更新一次，希望市民能對此提供建議和意見。

地方防災害計畫根據2000年聯邦減災法案制定，該法案要求州和地方政府制定減災計畫，記錄其減災計畫流程，並確定災害、潛在損失、減災需求、目標和策略。減災計畫 (LHMP) 是蒙市有效管理和減少與各種災害相關的風險的重要工具，該計畫的制定對當地社區非常重要。

首先，LHMP能夠使社區能夠識別包括地震、野火、山崩等在內的災害風險，評估其潛在影響，並制定減輕或最小化其影響的策略。透過實施緩解措施，城市可以增強其抵禦能力，並最大限度地減少災難的影響來減少生命和財產損失。制定批准的計畫能夠讓社區有資格在災後獲得財政援助，這些資金可用於修復基礎設施、支持緊急應變工作以及實施減災項目，減少當地政府造成財政負擔。

此外，包括加州 在內的許多司法管轄區要求地方政府制定 LHMP，才有資格獲得某些與災害相關的資金和援助。 這意味著擁有經批准的 LHMP 不僅是最佳實踐，而且是獲取有助於災難復原和備災資源的法律要求。LHMP不僅涉及緊急的災難應變，還涉及減災的長期規畫。

居民可以透過造訪 www.montereypark.ca.gov/LHMP 或掃描二維碼在線查看該計畫。 此外，居民還可以前往消防局櫃檯或蒙市市立圖書館 查看紙質版減災計畫書。