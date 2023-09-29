蒙市5年防災計畫 徵詢民意
蒙特利公園市（Monterey Park）地方防災害計畫書 (LHMP)，將在2023年10月9日之前開放公眾審查和評論，蒙市消防局表示，防災害計畫書每五年更新一次，希望市民能對此提供建議和意見。
地方防災害計畫根據2000年聯邦減災法案制定，該法案要求州和地方政府制定減災計畫，記錄其減災計畫流程，並確定災害、潛在損失、減災需求、目標和策略。減災計畫 (LHMP) 是蒙市有效管理和減少與各種災害相關的風險的重要工具，該計畫的制定對當地社區非常重要。
首先，LHMP能夠使社區能夠識別包括地震、野火、山崩等在內的災害風險，評估其潛在影響，並制定減輕或最小化其影響的策略。透過實施緩解措施，城市可以增強其抵禦能力，並最大限度地減少災難的影響來減少生命和財產損失。制定批准的計畫能夠讓社區有資格在災後獲得財政援助，這些資金可用於修復基礎設施、支持緊急應變工作以及實施減災項目，減少當地政府造成財政負擔。
此外，包括加州在內的許多司法管轄區要求地方政府制定 LHMP，才有資格獲得某些與災害相關的資金和援助。 這意味著擁有經批准的 LHMP 不僅是最佳實踐，而且是獲取有助於災難復原和備災資源的法律要求。LHMP不僅涉及緊急的災難應變，還涉及減災的長期規畫。
居民可以透過造訪 www.montereypark.ca.gov/LHMP 或掃描二維碼在線查看該計畫。 此外，居民還可以前往消防局櫃檯或蒙市市立圖書館查看紙質版減災計畫書。
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