關愛洛興雅社群 教育引向成功

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記者子為/聖蓋博市報導
洛杉磯洛興雅人協會Ko Ko Naing（左）與全美大學成功策略陳肇新博士。（記者子為/攝影）
洛杉磯洛興雅人協會Ko Ko Naing（左）與全美大學成功策略陳肇新博士。（記者子為/攝影）

9月24日，全美大學成功策略（US College Success）和洛杉磯洛興雅人協會（Los Angeles Rohingya Association，簡稱LARA) 在聖蓋博市舉辦聯誼交流。活動不僅為洛興雅人(Rohingyas)困境發聲，還讓學生了解洛興雅人在緬甸的悲慘遭遇，以及洛興雅人到美國後，政府、社會如何在教育、工作、文化及醫療等領域給予的幫助，鼓勵美國的學生為社會做貢獻。

洛興雅是緬甸一個以穆斯林為主體的少數民族，他們遭受緬甸政府的迫害和暴力對待，甚至是種族屠殺。美國對羅興亞人提供經濟和人道援助，接納他們在美國重新開始生活。LARA發言人Ko Ko Naing在活動中分享洛興雅人面臨的困難。Ko Ko Naing說，洛興雅人在緬甸正在經歷大屠殺，他們雖然是緬甸原住民，但現在被迫分散到世界各地。LARA的使命，是給予洛興雅人更多幫助，特別是剛到美國的洛興雅人，他們需要花很多時間適應新環境，了解美國規章制度，LARA會盡力幫洛興雅人尋找住房和工作。

對於LARA和全美大學成功策略的合作，Naing表示非常感謝。他說，許多洛興雅人在緬甸難以得到優質教育，但到美國後，可以充分利用其豐富且較公平的教育資源。全美大學成功策略就是幫助洛興雅人在美教育的盟友，希望今後能舉辦更多類似合作活動。

全美大學成功策略首席申請顧問陳肇新博士，在活動上分享他的教育經歷和他所見證的教育環境變化。陳肇新說，他也曾是移民，體驗過作為少數族裔進入頂尖大學的艱辛，但很開心看到美國在不斷促進教育公平，少數族裔學生在頂尖大學的佔比不斷增加。陳肇新說，教育改變他的人生，因此現在希望盡力幫助更多人，通過教育改變他們的人生。

陳博士表示，全美大學成功策略旨在讓年輕學生進入頂尖學校，洛興雅人來到美國且建立生活不容易，他希望能在教育方面給予洛興雅人幫助，讓他們通過教育獲得成功。

全美大學成功策略和洛杉磯洛興雅人協會舉辦聯誼活動。（記者子為/攝影）
全美大學成功策略和洛杉磯洛興雅人協會舉辦聯誼活動。（記者子為/攝影）

教育 緬甸 原住民

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