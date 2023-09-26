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好市多新上架 完整包裝榴槤 華人追捧

記者朱敏梓／洛杉磯報導
39--阿罕布拉的好市多有賣新鮮榴槤，6磅榴槤售價59.99元。（記者朱敏梓╱攝影）
39--阿罕布拉的好市多有賣新鮮榴槤，6磅榴槤售價59.99元。（記者朱敏梓╱攝影）

對於榴槤控來說，想要買到一整個高品質的榴蓮並不容易，動輒就要上百元。令人驚喜的是，繼榴槤果肉之後，好市多最近在部分門店上架了一整個個大又新鮮的金枕榴槤，受到注意，不少華人稱「太驚喜」，紛紛前往購買，並在社交媒體分享開榴槤盲盒過程。

在南加許多好市多門店都上架了這款新鮮榴槤，包括華人聚集的城市爾灣和阿罕布拉（Alhambra）。這款榴槤通常被擺放在好市多出售蔬果的冷氣室中。至於售價，根據榴槤的重量略有不同，一些門店上架了5磅的新鮮榴槤，售價為49.99元，而6磅的榴槤則是59.99元，這樣的價格可以說是非常實惠。

有網友分享，旁邊的亞裔售貨員感嘆說，50元竟然能買到這麼大的榴槤。該款榴槤受到許多華人追捧，華人劉小姐表示，自己看到別人分享好市多有賣榴槤，特意來阿罕布拉店購買，有好幾個華人看到自己的購物車，都來詢問「榴槤在哪裡」。

這款好市多的榴槤包裝十分嚴實，打開塑料包裝，裡面還有三層紙質包裝，防止堅硬的榴槤殼扎到手。包裝中附帶了一張說明書，描寫了如何正確開榴槤的過程。該款榴槤是來自泰國的人氣榴槤品種之一MonThong金枕頭榴槤，金枕頭榴槤通常果體外型大，淡黃色果肉細緻、香甜不黏手，由於果核扁小肉厚，加之氣味不會很重，受到許多人的歡迎。

至於榴槤是否已經成熟，說明書上註明，可以聞榴槤香味，如果味道已經很濃，即使是青皮，果肉也已經熟了。一些網友反映，自己買到的榴槤顏色非常青，感覺還很生，可以在陰涼處放上兩天就熟了。如果對於喜愛榴槤的人來說，開榴槤本身就是一個有趣的的過程，堪比開盲盒樂趣。總結網友們的分享經驗，該款榴槤普遍果肉份量大，出肉率高，總體而言「不會讓人失望」。有網友分享，自己買的5磅榴槤開出了3.3磅的果肉，簡直就是「報恩榴槤」。從味道上來說，該款榴槤香氣濃重，果肉鮮嫩綿軟，果核較小，口味十分香甜。

判斷榴槤是否成熟，主要是聞榴槤味是否濃厚。（記者朱敏梓╱攝影）
判斷榴槤是否成熟，主要是聞榴槤味是否濃厚。（記者朱敏梓╱攝影）

作為水果之王，榴槤含有豐富的鉀、葉酸、維生素C、色胺酸和好的脂肪酸等，營養無可替代，不過由於性熱易上火、熱量高，榴槤不可過多食用，泰國衛生部勸告民眾一天不要食用超過兩瓣榴槤，每天食入量不宜超過100g。為了避免上火，最好在食用榴槤的同時吃二、三個山竹，抑制榴槤的溫熱火氣。

食用榴槤時也應注意，咽乾、舌燥、喉痛等熱病體質及陰虛體質者以及糖尿病、心臟病及高膽固醇血症患者不應食用。此外，許多人不知道的是，榴槤皮也是個「寶」，吃完榴槤千萬不要扔皮，可以將榴槤皮加排骨或是雞肉一起煲湯，能起到補血益氣、滋潤養陰的作用。

該款榴槤果肉香甜，出肉率高。（記者朱敏梓╱攝影）
該款榴槤果肉香甜，出肉率高。（記者朱敏梓╱攝影）

好市多 華人 阿罕布拉

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