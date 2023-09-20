裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

洛杉磯 縣聖費南度谷（San Fernando Valley）的一處私人住宅，最近邀請人們參加一場特殊的高級晚宴，條件是用餐者須全身裸體，且提供個人照片提前申請預定，費用起價每人150元。對於這個特殊的晚宴，南加華人 看法不一。

這個晚宴被稱為Füde，名字是食物和裸體兩個英文單詞的組合。裸體晚宴由表演藝術家兼廚師馬克斯（Charlie Ann Max）創意發起，鼓勵人們拋開壓抑、自我懷疑和衣服，面對自己真實的內心。自2020年以來，馬克斯已在紐約、舊金山和洛杉磯舉辦類似的快閃店，而最新的裸體用餐體驗正在聖費南度谷一處居民住宅中進行。

Füde晚餐非常獨特，有興趣者不能只進行簡單的預訂，整個申請過程很長，必須先發送照片等待主人通過，男性需要有女性推薦才能參加。據一名參加者介紹，晚宴時他見到的大多數都是女性，也有少數男性，參加者需要遵守一些規矩，以確保現場每個人都能感到舒適自在。如果申請通過，費用起價每人150元。

晚餐以素食為主，參加者介紹，當天的開胃菜是核桃洋蔥麵包、香蔥黃油、橄欖和葡萄等，主食也是品種多樣的蔬菜。客人到達時就會脫光衣服，然後進行呼吸練習，與內在的自我進行交流，最後才是用餐。

對於裸體晚宴，南加華人看法不一，有興趣者認為，這將是一次全新的身心體驗。華人May表示，自己曾去過裸體海灘，但從沒有參加過裸體晚宴，有機會很想去看看，「我之前就看過一些報導，這個主人舉辦的晚宴主題很吸引我，脫掉外在的束縛和壓力，直面自己的內心。」不過May也表示，她希望面對的都是陌生人，最好不要碰到熟悉的人，避免尷尬。

也有華人表示難以想像裸體用餐的場景，認為只有西方人開放的性格才會參加，普通華人恐怕難以突破障礙。華人Steven說：「我覺得參加的大部分人或是獵奇心理，或是一些獨特立行的藝術家，我肯定沒有勇氣去。」

曾有機會參加裸體晚宴的《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jenn Harris），將這場特殊活動描述為一次積極的經歷，他在文章中指出，這頓飯很快就變成集體治療，食客們圍繞「是」和「不是」這些詞，討論對性別的期望，對規範的恐懼、懷疑和掙扎。