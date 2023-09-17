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嗨中秋園遊會 近萬人同樂

記者朱敏梓、王若然╱洛杉磯報導
八角亭舞台下坐滿觀眾。(記者王若然╱攝影)
八角亭舞台下坐滿觀眾。(記者王若然╱攝影)

洛杉磯世界日報和天普市政府聯合舉辦的「嗨中秋」園遊會，今年規模攤超過上百個，吃喝玩樂吸引附近民眾前往同樂，尤其傍晚逼近抽獎時刻，人愈來愈多，預估單日湧進近萬人參與盛會。

記者朱敏梓/拍攝

16日的節目從下午2點開始一路至晚上8點多，光是表演就超過15場，另晚上還有抽獎和露天電影院，不少民眾攜家帶眷前來。住在附近區域的華人受訪表示，中秋節是華人傳統節日，本來就屬於團圓之日，16日適逢周末，因此就全家大小一起來，提前感受過節氣氛。

昨日的表演多元精采，像星工廠舞蹈表演包括4個10歲童組成的嘻哈流行音樂和舞蹈，小小年紀可以做高難度地面動作，讓現場觀眾驚喜。還有三組青少年組成的樂隊歌曲表演，其中最小的鼓手只有七歲，但氣勢不凡。他們表演的歌曲既有英文歌曲，如泰勒斯的「Style」，也有華語名曲如周杰倫的「稻香」和梁靜茹的「慢冷」。

另外，由蔡淑女帶領、多位南加州著名演唱者組成的表演團隊「月是故鄉明歌唱列車」帶來了12首歌曲串燒，耳熟能詳的懷舊金曲，一下就將觀眾拉回到那些年代的青春記憶裡。不僅有溫情的「可可托海的牧羊人」，還有經典台語歌曲 「風鈴聲」、「戀戀沙崙站」、「往事甭提起」等，表演形式十分豐富。

功夫表演也受觀眾期待，由少林功夫院超過20位學員組成的表演隊伍，在「嗨中秋」園遊會上，展示了精采的中國少林功夫，包括少林棍、梅花刀、小洪拳、連環拳、雙節棍等。許多學員都是年僅五歲可愛的小朋友，小小年紀就有如此本領，讓現場觀眾讚嘆不已。

而最精彩的表演莫過於武僧釋延輝用繡花針表演的「針穿玻璃」絕學，只見釋延輝用一根普通的繡花針，借助內力使其穿透堅硬玻璃，釋延輝的超強功力，讓全場都為之震撼，發出了驚呼和讚嘆聲，掌聲不絕於耳。

少林功夫院學員展示少林功夫。（記者朱敏梓╱攝影）
少林功夫院學員展示少林功夫。（記者朱敏梓╱攝影）
少林武僧釋延輝用繡花針表演的「針穿玻璃」絕學。（記者朱敏梓╱攝影）
少林武僧釋延輝用繡花針表演的「針穿玻璃」絕學。（記者朱敏梓╱攝影）

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