洛縣大熊闖民宅 開冰箱偷吃 泡泳池戲水

大熊來到一戶居民後院泳池游泳。（居民家中監控截屏）

對於洛杉磯縣西拉瑪德瑞市（Sierra Madre）的居民來說，大熊似乎已成為他們家中的常客。 9月13日（周三），一隻大熊闖入一處房屋，享用冰箱中的美食，逃脫警方追捕後，又來到另一戶民居的後院泳池游泳，視頻記錄了這頭大熊的愜意時光。

（視頻來源：居民家中監控，記者邵敏後製）

13日凌晨2時左右，一隻大熊闖入西拉瑪德瑞市居民家中，享用冰箱裡的美食。房主撥打911報警電話後，警察立即被派往位於南赫莫薩大道（South Hermosa Avenue）100街區的房屋。

房主Chelsea Mapanda指出，自己當時走過庭院時，向左邊看了一眼，發現側門敞開著，透過窗戶，注意到冰箱門已被打開，食物散落在地上。此前，Mapanda曾收到附近有一隻熊的警報，她判斷這隻熊已闖入家中的廚房。

警察趕到現場時，聽到屋內有咕嚕聲，附近居民被要求避開熊出沒的南赫莫薩大道、和雷蒙娜大道（Ramona Avenue）等地區。這隻熊後來成功逃脫走出家門，躲避了警察和加州 漁獵局（California Department of Fish and Wildlife）工作人員的包圍。

沒想到大熊偷吃後意猶未盡，當晚又去附近一戶人家後院的游泳池玩水。視頻顯示，下午6時30分左右，牠進入泳池，盡情玩水、轉圈、浮水，並將整個身體埋在水中，躲避炎熱，找到清涼，從泳池的這一頭懶洋洋地游到另一端，最後還趴在泳池邊上，大熊久久不願離去。