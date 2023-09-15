洛縣土狼猖獗 大白天上街咬死華人寵物貓

土狼經常在居民家門口徘徊。（莫小貝提供）

南加洛杉磯 縣土狼猖獗，亞凱迪亞 市（Arcadia）華裔居民莫小貝，最近家中的寵物貓不幸被土狼咬死，慘狀讓主人瞬間情緒崩潰，心痛不已。

（視頻來源：莫小貝，記者邵敏後製）

家住亞市山腳下的莫小貝有三隻寵物貓，其中兩歲不到的Mini最是黏人，長得也十分好看。但不久前這隻寵物貓慘遭土狼毒手，回憶那天的經過，小貝至今心緒不平。

寵物貓Mini不幸被土狼咬死。（莫小貝提供）

事情發生在中午，莫小貝起初感覺不對勁，因為另一隻寵物貓Lucky一反常態，跳到主人床上睡覺，像是遭遇驚嚇。緊接著，小貝發現通往後院的紗窗門開了條縫，她馬上呼叫Mini，「我平時只要一按吃飯的器具，Mini很快就會過來，但那天很長時間都沒有任何回應。」

小貝判斷，可能Lucky打開這扇門，兩隻小貓就一起出門，牠們倆經常從院子的籬笆鑽出去，跑到鄰居家後院玩。小貝慌忙出門尋找，遠遠就看到兩隻土狼在對面公園門口站著，這時她感覺不妙。

小貝回憶說，那天鄰居不在家，一早帶著狗外出，她通過電話徵求鄰居同意後走進後院，抬頭就看到樹下有一團白色、毛茸茸的動物，「走近一看是Mini，牠的肚子、腦袋全被打開，我的情緒一下子崩潰。」

根據莫小貝的敘述，那天中午，兩隻土狼一直在觀察動靜，當她和家人一起時土狼就站得遠遠的，但只有她一人時，土狼就開始靠近，「牠們會做出判斷什麼時候可以攻擊，我覺得很害怕，土狼應該是想回來吃已死去的Mini，我當時就用手中的棒球棍狠狠敲打發出聲音，牠們這才離開。」

失去寵物貓的主人至今無法從悲痛中走出來，她將小貓埋葬在後院的大樹下，「Mini很貪吃，很可愛，我很喜歡牠，之前我剛買了一大堆玩具，現在東西還在貓卻沒有了。」莫小貝表示，她家就在西拉馬德瑞（Sierra Madre）公園旁邊，土狼經常在附近出現，鄰居的寵物也有同樣遭遇。小貝家中的監控攝像頭記錄土狼多次在家門口徘徊的畫面。

主人將小貓埋葬在後院的大樹下。（莫小貝提供）

寵物貓慘遭毒手後，莫小貝說，她發現土狼的習慣似乎已經改變，而且非常狡猾，「以前土狼都是晚上活動，但現在大白天也出來尋找食物，不但攻擊寵物，也攻擊小孩，甚至成年人。以前土狼都住在山上，現在喜歡在居民區出沒，我們的觀念是不要破壞生態，但問題是土狼在居民區沒有天敵，變得非常氾濫、猖獗。」