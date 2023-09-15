我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

路透：李尚福因軍備採購被查…還有8高官也捲入

洛縣土狼猖獗 大白天上街咬死華人寵物貓

記者邵敏／洛杉磯報導
土狼經常在居民家門口徘徊。（莫小貝提供）
土狼經常在居民家門口徘徊。（莫小貝提供）

南加洛杉磯縣土狼猖獗，亞凱迪亞市（Arcadia）華裔居民莫小貝，最近家中的寵物貓不幸被土狼咬死，慘狀讓主人瞬間情緒崩潰，心痛不已。

（視頻來源：莫小貝，記者邵敏後製）

家住亞市山腳下的莫小貝有三隻寵物貓，其中兩歲不到的Mini最是黏人，長得也十分好看。但不久前這隻寵物貓慘遭土狼毒手，回憶那天的經過，小貝至今心緒不平。

寵物貓Mini不幸被土狼咬死。（莫小貝提供）
寵物貓Mini不幸被土狼咬死。（莫小貝提供）

事情發生在中午，莫小貝起初感覺不對勁，因為另一隻寵物貓Lucky一反常態，跳到主人床上睡覺，像是遭遇驚嚇。緊接著，小貝發現通往後院的紗窗門開了條縫，她馬上呼叫Mini，「我平時只要一按吃飯的器具，Mini很快就會過來，但那天很長時間都沒有任何回應。」

小貝判斷，可能Lucky打開這扇門，兩隻小貓就一起出門，牠們倆經常從院子的籬笆鑽出去，跑到鄰居家後院玩。小貝慌忙出門尋找，遠遠就看到兩隻土狼在對面公園門口站著，這時她感覺不妙。

小貝回憶說，那天鄰居不在家，一早帶著狗外出，她通過電話徵求鄰居同意後走進後院，抬頭就看到樹下有一團白色、毛茸茸的動物，「走近一看是Mini，牠的肚子、腦袋全被打開，我的情緒一下子崩潰。」

根據莫小貝的敘述，那天中午，兩隻土狼一直在觀察動靜，當她和家人一起時土狼就站得遠遠的，但只有她一人時，土狼就開始靠近，「牠們會做出判斷什麼時候可以攻擊，我覺得很害怕，土狼應該是想回來吃已死去的Mini，我當時就用手中的棒球棍狠狠敲打發出聲音，牠們這才離開。」

失去寵物貓的主人至今無法從悲痛中走出來，她將小貓埋葬在後院的大樹下，「Mini很貪吃，很可愛，我很喜歡牠，之前我剛買了一大堆玩具，現在東西還在貓卻沒有了。」莫小貝表示，她家就在西拉馬德瑞（Sierra Madre）公園旁邊，土狼經常在附近出現，鄰居的寵物也有同樣遭遇。小貝家中的監控攝像頭記錄土狼多次在家門口徘徊的畫面。

主人將小貓埋葬在後院的大樹下。（莫小貝提供）
主人將小貓埋葬在後院的大樹下。（莫小貝提供）

寵物貓慘遭毒手後，莫小貝說，她發現土狼的習慣似乎已經改變，而且非常狡猾，「以前土狼都是晚上活動，但現在大白天也出來尋找食物，不但攻擊寵物，也攻擊小孩，甚至成年人。以前土狼都住在山上，現在喜歡在居民區出沒，我們的觀念是不要破壞生態，但問題是土狼在居民區沒有天敵，變得非常氾濫、猖獗。」

亞凱迪亞 南加 洛杉磯

上一則

加州州大漲學費 5年後增3成 衝擊一般家庭

下一則

巨浪本周襲南加 遊客海域活動要小心

延伸閱讀

洛縣大熊闖民宅 開冰箱偷吃下泳池戲水

洛縣大熊闖民宅 開冰箱偷吃下泳池戲水
2華女在華人區開多家按摩店 均涉賣淫

2華女在華人區開多家按摩店 均涉賣淫
台北大直民宅塌陷 寵物貓「阿花」受困3天找到了

台北大直民宅塌陷 寵物貓「阿花」受困3天找到了
聖蓋博谷自然後花園 9.23免費牧場遊 9.5起報名

聖蓋博谷自然後花園 9.23免費牧場遊 9.5起報名
獸醫保險

獸醫保險
聖谷今夏土狼亂竄 更勝往年

聖谷今夏土狼亂竄 更勝往年

熱門新聞

房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
南加兩名男子跟蹤一名購物者途中被捕。（ABC）

奢侈品店購物被跟蹤 南加爾灣住屋遭洗劫超10萬

2023-09-12 16:20
VIP按摩店網站的圖片，標語「紳士特別按摩服務」，配有性感女生照片。（VIP按摩店網站）

兩華女「精心策劃」逼迫賣淫 華人區擁多家色情店

2023-09-11 21:23
胡正國強調，華人父母在考慮遺產繼承問題時應了解潛在風險點，提前進行規劃以確保財產按自己希望的方式分配。（記者趙健／攝影）

過早把財產轉給子女有風險 「生前信託」確保孩子成「富十代」

2023-09-12 02:18

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
安謀成功上市 道指漲331點

安謀成功上市 道指漲331點