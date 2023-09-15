伊尼斯 明年1月出任洛州大校長

伊尼斯將於2024年1月就任洛杉磯州立大學校長。(Berenecea Johnson Eanes網頁)

加州 州立大學（CSU）理事會已經任命伊尼斯（Berenecea Johnson Eanes）博士擔任洛杉磯 州立大學（CAL State Los Ａngeles）的校長。伊尼斯目前是紐約市 立大學約克學院的院長。

伊尼斯表示：「我很榮幸能加入這間充滿活力和多樣性的校園，期待與優秀的學生和教職員合作，以推動學生在學術研究、創造性活動以及社區參與達到新高度。」伊尼斯是該大學的第一位女校長，她將接替自2023年7月起擔任臨時校長的莫瑞師塔（Leroy M. Morishita）。

加州州立大學（CSU）理事會主席克拉克說道（Jack B. Clarke, Jr.）表示，伊尼斯身為多元性、公平性和包容性的倡導者，絕對是領導加州洛杉磯州立大學繼續推動社會流動的理想人選。

2020年以來，伊尼斯擔任約克學院的校長，此前她在約克學院擔任臨時職務，為約1100名教師、工作人員和行政人員提供策略指導，同時監督9100萬美元的預算，包括捐款、募資和資源管理。自2019年起，她亦是社會工作系的教授。

伊尼斯與加州州立大學的淵源可以回溯到2012年至2019年，她擔任加州富勒頓州立大學學生事務處的副主席，領導和監督學生成功計畫的執行、校園基礎設施的建設，以及學校策略的擬定。2018年，伊尼斯因為在富勒頓州立大學的顯著成就而獲得CSU的Wang Family Excellence Award。

伊尼斯是一位在社會工作領域備受讚譽的學者，並曾在多個機構擔任教師或行政人員，她將於2024年1月8日正式出任洛杉磯州立大學校長一職。