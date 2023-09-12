哈利王子不在身旁 梅根自己開車現身美西速食店

梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

哈利 王子妃梅根 被拍到駕駛價值14萬元的黑色Range Rover，停在距離他們位於加州蒙特西托（Montecito） 、價值1460萬美元豪宅不遠的速食店外等待取餐，她的丈夫哈利則正在德國 杜塞多爾夫參加無敵運動會。

根據Dailymail.com的報導，梅根在等待時露出微笑，這家漢堡速食店只有美國西部才有，也是哈利的最愛。梅根曾表示，店員對於他們的光臨感到驚喜，並且了解他們對食物的愛好。哈利最常點的是雙層漢堡、薯條和一杯可樂，而梅根則是起司漢堡、薯條和一份辣椒。這個套餐的花費約為8美元。

上周哈利回到英國，先是在倫敦的Hurlingham Club參加WellChild的晚宴活動，昨天中午接著被拍到離開溫莎的聖喬治教堂，那是英國女王安葬的地方。哈利隨後前往德國參加無敵運動會，他在開幕式上保持微笑，與英國選手合影，並和超級粉絲擊掌。該比賽是為受傷的軍事人員和退伍軍人舉辦類似殘障奧運會的比賽，哈利是創辦人。

最初梅根被認為會現身活動，因為原先的日程表指出，她會在閉幕式登台，但她的名字在本周從網站上移除。去年，梅根在運動會上支持哈利，甚至在舞台上介紹他。近日有報導指出，這對夫婦現在致力於將兩人的品牌形象「脫鉤」。哈里獨自致力於無敵計劃，而梅根僅在丈夫最新的Netflix紀錄片《無敵之心》中短暫露面。

品牌及文化專家尼克．伊德（Nick Ede）解釋「品牌分離」的實際含義。「他們現在正在試圖消除紀錄片和哈利自傳《備用》（Spare）所造成的損害。其中一種方式就是讓梅根脫離受害者形象，以便讓世人可以看清她真實的樣貌。」他說。