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2華女在華人區開多家按摩店 均涉賣淫

記者王若然／洛杉磯報導
范淑芝(音譯)涉嫌組織賣淫的其中一家VIP按摩店。（取材自VIP按摩店）
范淑芝(音譯)涉嫌組織賣淫的其中一家VIP按摩店。（取材自VIP按摩店）

范杜拉縣（Ventura）地區檢察官辦公室11日發布消息稱，住在亞凱迪亞市和天普市兩名華裔按摩店女老闆面臨重罪指控，她們指使員工賣淫並從中獲利。

遭控的兩名華女分別是今年48歲的千橡市（Thousand Oaks）居民范淑芝（Shuzhi Fan，音譯），以及44歲的天普市（Temple City）居民賈秋菊（Qiuju Jia，音譯）。兩人均被控指使他人賣淫並從中獲利的重罪（pimping，pandering），兩名被告對這些指控均不認罪。檢察官表示，兩人通過精心策劃逼迫他人賣淫，目前的保釋金均為2萬元。

2023年5月，范杜拉縣人口販賣調查小組（Human Trafficking Task Force）接到舉報，稱千橡市的按摩店有人賣淫。經過調查，范淑芝在該市經營的Xinyi Massage存在賣淫行為。進一步調查發現，范淑芝在亞凱迪亞市（Arcadia）經營的VIP Massage以及賈秋菊在洛縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）經營的H Massage也存在賣淫行為。調查人員認為兩人合謀進行賣淫生意，分別於9月5日與9月6日將兩人逮捕。

范淑芝涉嫌組織賣淫的其中一家VIP按摩店在亞凱迪亞市（Arcadia）E Live Oak Ave200號街區。根據這家按摩店網站信息，按摩店一周7天24小時營業，時間是上午9時30分至晚上9時30分。網站上的內容明顯有要特別吸引男性顧客的內容。例如有很多亞裔性感美女的圖片，廣告語還有「紳士特別按摩服務」等。

該案由范杜拉縣地區檢察官辦公室性侵科檢察官Rikole Kelly負責，兩名被告將於9月18日下午1時30分在范杜拉縣高等法院第12法庭過堂。

賈秋菊(音譯)在洛縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）經營的H Massage。...
賈秋菊(音譯)在洛縣卡拉巴薩斯市（Calabasas）經營的H Massage。（取材自H Massage）

亞凱迪亞 天普 華女

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