洛杉磯僑界發聲 支持台灣加入聯合國

南加州僑界支持台灣參與聯合國聲明，呼籲聯合國重視台灣人權，接納台灣成為會員。（記者張庭瑜/攝影）

「大洛杉磯僑界支持台灣參與聯合國 記者會」9月8日（周五）在洛僑中心舉行，發表2023年南加 州僑界支持台灣參與聯合國聲明，呼籲聯合國重視台灣人權，接納台灣成為會員。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育指出，台灣在全球政經發展中扮演關鍵角色，但令人遺憾的是，台灣被排除在聯合國體系之外，對台灣的2300萬人民來說，這是不公平的局面。 張正育強調台灣在全球政經發展中的重要角色，特別強調台灣對於維護區域和平穩定的關鍵性，並呼籲聯合國讓台灣加入。（記者張庭瑜/攝影）

活動發起人僑務委員溫玉玲也表示，洛杉磯僑界非常希望台灣可以加入聯合國，但到目前這一願望尚未實現。她希望聯合國第2758號決議案能夠獲得修正，改變台灣被排除在外的現狀。她希望台灣人民能夠更積極參與聯合國相關的活動，包括媒體採訪和參加會議等，因為這是基本的權利。

溫玉玲進一步表示，洛杉磯僑界期待聯合國積極協助台灣，促進台海和鄰近區域的和平、穩定和安全。台灣的參與對國際社會至關重要，他們希望聯合國能夠接納台灣，讓台灣有機會參與各種發展和會議，並為國際事務作出貢獻，因為台灣是一個充滿善意的國家，願意在國際事務中扮演一個重要角色。

南加州 僑界發表聯合聲明，呼籲聯合國平等接納台灣參與，要點包括：一、聯大第2758號決議被錯誤詮釋，導致2,300萬台灣人民被不當排除在聯合國體系之外，應做出改善。二、聯合國不當剝奪台灣人民及媒體進入聯合國參觀、參加或採訪會議與活動的權利，應立即予以糾正。三、聯合國應積極維護台海及鄰近區域的和平、穩定及安全。四、聯合國應接納台灣有意義參與聯合國永續發展目標相關的會議、機制及活動，並做出貢獻。

聯署聲明的僑團有世界華人工商婦女企管協會南加州分會、大洛杉磯分會、僑聯總會西南分會、南加州中文學校聯合會、北美洲台灣人婦女會南加分會、北美洲台灣人醫師協會南加分會、北美洲台灣商會聯合總會、南加州中華民國高爾夫球聯合會、南加州台灣客家會、美國加州客家會、羅省中華會館、洛杉磯台美商會、大洛杉磯台灣會館等。