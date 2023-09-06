防釣魚詐騙 5種短信別亂點
少數族裔媒體（EMS）日前舉辦線上研討會，邀請聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）專家揭秘包括社交軟體平台和手機平台等電信釣魚詐騙最常見的形式。
電信詐騙如今充斥在民眾的日常生活中，詐騙形式多種多樣又包裝得特別真實，讓人防不勝防。
FTC市場運營部（Division of Marketing Practices）律師戴維森（Ben Davidson）介紹，電信釣魚詐騙（phishing）的兩大主要平台是社交軟體與手機短信。2023年1月至6月間，社交軟體平台上詐騙導致的金錢損失高達6億5800萬，是損失金額總計最高的平台；手機平台詐騙則是平均個人損失最高的平台，被騙金額的中間數為1400元。
戴維森提醒民眾要警惕五類短信內容，因為有40%的釣魚詐騙信息，都是以這五種內容形式出現。第一是假裝銀行發送消息，稱有一筆付款，問是否為當事人所為；第二是假裝商家，稱有免費禮物送客戶；第三是假裝快遞公司，稱有包裹運送到家；第四是假裝某企業，稱有招聘機會；第五是假裝成亞馬遜客服發送信息，稱有一筆可疑付款。
在釣魚類社交軟體詐騙中，騙子主要通過五種途徑行騙。第一為假裝某人、某企業發送釣魚信息，稱為「Imposters」（騙子）。這種形式的詐騙最為常見，假扮某商業的詐騙涉案金額也逐年上升，2020年為1億9600萬元，2021年為4億5300元，2022年為6億6000萬元。
其他形式的詐騙還有：網上購物類、得獎詐騙、投資詐騙、商業和工作機會形式的詐騙。
遇到以上類型的信息，民眾切記要做到三點：一是看看發送信息的手機號碼或電子郵件是否正常；二是要冷靜下來慢慢做決定，三是要做真實性確認，例如先掛斷電話，再查詢該機構的真實聯繫方式，詢問是否真有其事。
戴維森介紹，受騙的民眾一定要向FTC報案（網址為ReportFraud.ftc.gov），FTC會將案件的數據搜集至數據庫，以更好地統計詐騙形式和制定應對方案。對於執法部門，不是所有的詐騙案都可以破獲，特別是涉及跨國犯罪的案件，如果騙子在其他國家，很難追蹤到他們。
如果不幸被騙，民眾應該在第一時間聯絡銀行、轉帳單位，看是否能撤回轉帳。一般來說，騙子更希望受害者通過禮品卡、加密貨幣、電匯（wire transfer）的方式轉帳，這樣他們可以立刻收到錢。相比之下，信用卡支付的保護措施更多，民眾意識到被騙後，多數情況可以聯繫信用卡所在銀行取消支付。
上一則
加州政府贊助「嗨中秋」傳遞反仇亞
下一則
FB留言