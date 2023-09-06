防釣魚詐騙 5種短信別亂點

FTC市場運營部（Division of Marketing Practices）律師戴維森（Ben Davidson）。（視頻截圖）

少數族裔媒體（EMS）日前舉辦線上研討會，邀請聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）專家揭秘包括社交軟體平台和手機平台等電信釣魚詐騙 最常見的形式。

電信詐騙如今充斥在民眾的日常生活中，詐騙形式多種多樣又包裝得特別真實，讓人防不勝防。

FTC市場運營部（Division of Marketing Practices）律師戴維森（Ben Davidson）介紹，電信釣魚詐騙（phishing）的兩大主要平台是社交軟體與手機短信。2023年1月至6月間，社交軟體平台上詐騙導致的金錢損失高達6億5800萬，是損失金額總計最高的平台；手機平台詐騙則是平均個人損失最高的平台，被騙金額的中間數為1400元。

戴維森提醒民眾要警惕五類短信內容，因為有40%的釣魚詐騙信息，都是以這五種內容形式出現。第一是假裝銀行發送消息，稱有一筆付款，問是否為當事人所為；第二是假裝商家，稱有免費禮物送客戶；第三是假裝快遞公司，稱有包裹運送到家；第四是假裝某企業，稱有招聘機會；第五是假裝成亞馬遜客服發送信息，稱有一筆可疑付款。

在釣魚類社交軟體詐騙中，騙子主要通過五種途徑行騙。第一為假裝某人、某企業發送釣魚信息，稱為「Imposters」（騙子）。這種形式的詐騙最為常見，假扮某商業的詐騙涉案金額也逐年上升，2020年為1億9600萬元，2021年為4億5300元，2022年為6億6000萬元。

其他形式的詐騙還有：網上購物類、得獎詐騙、投資詐騙、商業和工作機會形式的詐騙。

遇到以上類型的信息，民眾切記要做到三點：一是看看發送信息的手機號碼或電子郵件是否正常；二是要冷靜下來慢慢做決定，三是要做真實性確認，例如先掛斷電話，再查詢該機構的真實聯繫方式，詢問是否真有其事。

戴維森介紹，受騙的民眾一定要向FTC報案（網址為ReportFraud.ftc.gov），FTC會將案件的數據搜集至數據庫，以更好地統計詐騙形式和制定應對方案。對於執法部門，不是所有的詐騙案都可以破獲，特別是涉及跨國犯罪的案件，如果騙子在其他國家，很難追蹤到他們。

如果不幸被騙，民眾應該在第一時間聯絡銀行、轉帳單位，看是否能撤回轉帳。一般來說，騙子更希望受害者通過禮品卡、加密貨幣、電匯（wire transfer）的方式轉帳，這樣他們可以立刻收到錢。相比之下，信用卡 支付的保護措施更多，民眾意識到被騙後，多數情況可以聯繫信用卡所在銀行取消支付。