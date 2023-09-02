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聖蓋博谷自然後花園 9.23免費牧場遊 9.5起報名

鑽石吧訊
特雷斯赫馬諾斯牧場保護局9月23日將提供社區民眾免費參觀導覽活動。（取自保護局官網）
特雷斯赫馬諾斯牧場保護局9月23日將提供社區民眾免費參觀導覽活動。（取自保護局官網）

聖蓋博谷的自然後花園」特雷斯赫馬諾斯保護局（Tres Hermanos Conservation Authority）將在9月23日星期六提供周末免費牧場遊導覽活動，9月5日開始接受報名，先報先排。

占地2445英畝的特雷斯赫馬諾斯（Tres Hermanos ranch）被稱為聖蓋博谷東區最後一塊未開發的野生保留地。野生動植物豐富。當天的牧場遊活動將從上午9點開始，每小時依次從鑽石吧中心出發，直至中午，每次遊覽持續90分鐘左右。

民眾將在導遊的陪同下乘坐班車前往，導遊將詳細介紹牧場的歷史，從起源到目前的運營情況。這次旅行的重點是沿途的三個站點，參與者將在這些站點下車，聽取當地專家關於阿諾德水庫、相關地理歷史以及當地動植物介紹。

參與者可能會接觸到各種野生動物，包括昆蟲、蛇、土狼、囓齒動物、牲畜、植被和其他自然元素。遊覽時經過一些起伏的地形和未鋪砌的路面，參與者需要行動自如，宜穿著舒適軟底鞋子。

所有參與者都需提前報名，牧場保護局從9月5日星期二上午9時開始接受網上報名， 可上網：www.treshermanos.org，先到先得。如果取消，名額將通過候補名單填補。

Tres Hermanos保護局成立於2019年2月，由奇諾岡、鑽石吧和工業市的代表聯合組成，目的是協調Tres Hermanos Ranch的財產的所有權以及牧場的維護和使用。與瞭解活動更多詳情，可聯絡[email protected]

鑽石吧 聖蓋博 工業市

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