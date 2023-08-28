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日排核廢引發南加搶鹽 漲3倍銷中

記者王若然／工業市報導
有華人代購搶購好市多食鹽。（李先生提供）
有華人代購搶購好市多食鹽。（李先生提供）

近日，細心的南加州居民發現，多個好市多貨價上的鹽所剩無幾，特別是五磅裝粉色細鹽缺貨嚴重。而導致搶購好市多食鹽的背後原因，竟是日本排放核污水，代購業者搶購食鹽漲價三倍銷往中國。

日本於當地時間24日起開始排放核污水入海，導致包括中、韓等地的民眾開始恐慌性囤鹽。如蝴蝶效應，美國寄往中國的代購此時嗅到了商機，做起了食鹽生意，前往好市多掃購食鹽，導致了好市多食鹽的缺貨。

從事中美跨境電商的李先生表示，他本來想去好市多買鹽，沒想到其他代購出手比他更快。24日下午，他奔走於南加州多個好市多，竟沒有買到一桶五磅重粉鹽。李先生說，他連續去了蒙特利公園市、工業市、聖迪瑪斯（San Dimas），阿蘇薩（Azusa），蒙特克萊爾（Montclair）五家好市多，均沒買到。不過普通白色海鹽和兩小瓶裝的粉鹽還有貨。

好市多熱銷的這款鹽是其自家品牌Kirkland的粉細鹽，這種鹽來自於礦物，遠離海水，因此較受歡迎。一罐粉鹽五磅售價7.29元，也很實惠。李先生說，這樣一罐鹽中國現在賣到20.44元（149元人民幣）。也有代購甚至賣到30美元或40美元的。

李先生說，目前在好市多大批買鹽的主要是代購，還有少量華人買了寄給國內的親戚。大部分的本地居民並沒有搶購。

記者26日來到華人常去的工業市好市多，發現確實沒有大罐粉鹽賣，只有Kirkland罐裝850克白色細海鹽，售價4.49元，已經所剩無幾。還有兩小瓶裝的粗粒粉鹽，分別售價6.79元。不時有華人站在食鹽貨價前，考慮買哪一種鹽。

工業市好市多粉色大罐細鹽26日售罄，貨櫃上剩下的大罐白色海鹽也所剩無幾。（記者王...
工業市好市多粉色大罐細鹽26日售罄，貨櫃上剩下的大罐白色海鹽也所剩無幾。（記者王若然／攝影）

對於代購搶購好市多食鹽的行為，多數華人表示不理解和不贊成，稱代購搶購食鹽，會導致本地居民買不到鹽，這種行為令人反感；還有華人表示，搶購食鹽會引發不必要的恐慌，原本沒有囤鹽想法的民眾很可能盲目跟風，也加入搶鹽大軍。還有華人認為，囤鹽根本就是「智商税」，假如海水真的被污染到鹽不能吃，那麼其他海鮮、水產品也逃不過核污染，是否也應該囤一囤？中國大陸有大量礦鹽和非日本海域的鹽，囤鹽真的沒必要。

針對日本傾倒核污染廢水入海，中國海關總署24日宣布全面暫停進口原產地日本的水產品，防範受到放射性污染的日本食品輸華，保護中國消費者進口食品安全。目前尚未有確切證據顯示，日本傾倒核污水是否會影響該海域的海鹽。有民眾認為，囤鹽可能沒必要，但為了買一個心安。

好市多 日本 華人

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