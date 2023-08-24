南加中醫義診 挺趙美心針灸法案
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）與共和黨議員Brian Fitzpatrick今年5月提出支持老年人針灸法案（H.R. 3133），旨在增加聯邦醫療保險（Medicare）受益人（beneficiaries）獲得針灸治療的機會。南加中醫積極響應，日前舉辦義診表達對該法案的支持和贊同。
老年人針灸法H.R. 3133是一項跨黨派法案，將有執照的針灸師作為醫療提供者（health care providers）加入Medicare，增加健保系統中獲得針灸的機會。趙美心和共和黨議員Brian Fitzpatrick已將該提案交由國會研議。
2020年開始，符合資格的針灸師將能夠直接向Medicare提交帳單，並獲得報銷，為65歲以上的Medicare受益人提供保險覆蓋的針灸服務。不過按照現行的法律，Medicare受益人在沒有醫師監督（supervision）的情況下，接受針灸師的治療，保險可能無法報銷。H.R. 3133將針灸師列為醫療提供者後，受益人即可在沒有醫師監督的情況下，接受針灸治療並獲得受益人報銷。
艾爾蒙地（El Monte）日前匯集多名中醫師，現場為病人把脈並提供初步診斷。聯邦眾議員趙美心也參與活動，她表示，希望美國的每一個老人和民眾都能有機會接觸中醫，且能負擔針灸的醫療服務。
美國中醫科學院院長、美國中醫藥公會會長吳寶林表示，舉辦義診的目的，是表達對老年人針灸法案的支持。這個法案對老年人的醫療照護有關鍵性作用。H.R. 3133與之前法案區別在於，西醫針灸師無需再教育，在門診即可用針灸來醫治病人。
吳寶林說，他親身經歷中醫在美國的誕生，成長和發展，深刻體會到法治對公民權利的保護。目前全美有近半數的州贊成把中醫列入健保覆蓋範圍，說明中醫日漸被大眾接受。據統計，去醫院看病的美國人中有12%看中醫，但相關支出在所有醫療支出中只有0.5%。如果有更多人看中醫，醫療改革的瓶頸效應或許得到緩解。
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