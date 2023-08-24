南加中醫義診 挺趙美心針灸法案

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，左四）為日前舉辦義診表達對老年人針灸法案法案支持的中醫師頒發感謝狀。（記者張宏╱攝影）

聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）與共和黨議員Brian Fitzpatrick今年5月提出支持老年人針灸法案（H.R. 3133），旨在增加聯邦醫療保險 （Medicare）受益人（beneficiaries）獲得針灸治療的機會。南加中醫積極響應，日前舉辦義診表達對該法案的支持和贊同。

老年人針灸法H.R. 3133是一項跨黨派法案，將有執照的針灸師作為醫療提供者（health care providers）加入Medicare，增加健保系統中獲得針灸的機會。趙美心和共和黨議員Brian Fitzpatrick已將該提案交由國會研議。

2020年開始，符合資格的針灸師將能夠直接向Medicare提交帳單，並獲得報銷，為65歲以上的Medicare受益人提供保險覆蓋的針灸服務。不過按照現行的法律，Medicare受益人在沒有醫師監督（supervision）的情況下，接受針灸師的治療，保險可能無法報銷。H.R. 3133將針灸師列為醫療提供者後，受益人即可在沒有醫師監督的情況下，接受針灸治療並獲得受益人報銷。

艾爾蒙地（El Monte）日前匯集多名中醫師，現場為病人把脈並提供初步診斷。聯邦眾議員趙美心也參與活動，她表示，希望美國的每一個老人和民眾都能有機會接觸中醫，且能負擔針灸的醫療服務。

美國中醫科學院院長、美國中醫藥公會會長吳寶林表示，舉辦義診的目的，是表達對老年人針灸法案的支持。這個法案對老年人的醫療照護有關鍵性作用。H.R. 3133與之前法案區別在於，西醫針灸師無需再教育，在門診即可用針灸來醫治病人。