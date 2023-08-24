我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

南加中醫義診 挺趙美心針灸法案

記者張宏╱洛杉磯報導
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，左四）為日前舉辦義診表達對老年人針灸法案法案支持的中醫師頒發感謝狀。（記者張宏╱攝影）
聯邦眾議員趙美心（Judy Chu，左四）為日前舉辦義診表達對老年人針灸法案法案支持的中醫師頒發感謝狀。（記者張宏╱攝影）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）與共和黨議員Brian Fitzpatrick今年5月提出支持老年人針灸法案（H.R. 3133），旨在增加聯邦醫療保險（Medicare）受益人（beneficiaries）獲得針灸治療的機會。南加中醫積極響應，日前舉辦義診表達對該法案的支持和贊同。

老年人針灸法H.R. 3133是一項跨黨派法案，將有執照的針灸師作為醫療提供者（health care providers）加入Medicare，增加健保系統中獲得針灸的機會。趙美心和共和黨議員Brian Fitzpatrick已將該提案交由國會研議。

2020年開始，符合資格的針灸師將能夠直接向Medicare提交帳單，並獲得報銷，為65歲以上的Medicare受益人提供保險覆蓋的針灸服務。不過按照現行的法律，Medicare受益人在沒有醫師監督（supervision）的情況下，接受針灸師的治療，保險可能無法報銷。H.R. 3133將針灸師列為醫療提供者後，受益人即可在沒有醫師監督的情況下，接受針灸治療並獲得受益人報銷。

艾爾蒙地（El Monte）日前匯集多名中醫師，現場為病人把脈並提供初步診斷。聯邦眾議員趙美心也參與活動，她表示，希望美國的每一個老人和民眾都能有機會接觸中醫，且能負擔針灸的醫療服務。

美國中醫科學院院長、美國中醫藥公會會長吳寶林表示，舉辦義診的目的，是表達對老年人針灸法案的支持。這個法案對老年人的醫療照護有關鍵性作用。H.R. 3133與之前法案區別在於，西醫針灸師無需再教育，在門診即可用針灸來醫治病人。

吳寶林說，他親身經歷中醫在美國的誕生，成長和發展，深刻體會到法治對公民權利的保護。目前全美有近半數的州贊成把中醫列入健保覆蓋範圍，說明中醫日漸被大眾接受。據統計，去醫院看病的美國人中有12%看中醫，但相關支出在所有醫療支出中只有0.5%。如果有更多人看中醫，醫療改革的瓶頸效應或許得到緩解。

美國中醫科學院院長，美國中醫藥工會會長吳寶林（右）一直堅定支持趙美心的針灸法案。...
美國中醫科學院院長，美國中醫藥工會會長吳寶林（右）一直堅定支持趙美心的針灸法案。（記者張宏╱攝影）
美國中醫藥工會會長吳寶林現場為病人診斷。（記者張宏╱攝影）
美國中醫藥工會會長吳寶林現場為病人診斷。（記者張宏╱攝影）

聯邦醫療保險 趙美心 眾議員

上一則

河濱零元購 輕鬆搶劫不遮臉

下一則

聖塔芭芭拉/薰衣草燈光節 美遊假期一日遊

延伸閱讀

蒙市互助希望中心開幕 關注居民心理健康

蒙市互助希望中心開幕 關注居民心理健康
2023年第二十四屆城市封面寶寶系列大賽圓滿結束

2023年第二十四屆城市封面寶寶系列大賽圓滿結束
趙美心參訪 南加能源廠 受益降通膨法

趙美心參訪 南加能源廠 受益降通膨法
趙美心：「降低通膨法」減醫療費用

趙美心：「降低通膨法」減醫療費用
護理巴士抵洛杉磯 抑制藥價降醫療費

護理巴士抵洛杉磯 抑制藥價降醫療費
2023亞裔願景論壇／趙美心：消除刻板印象

2023亞裔願景論壇／趙美心：消除刻板印象

熱門新聞

華人愛逛的亞凱迪亞商場22日下午發生零元購。（讀者提供）

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

2023-08-22 19:35
84年來未真正遭受過颶風襲擊的加州，本周可能受到颶風「喜萊莉」影響。（電視新聞截圖）

颶風若登陸加州84年首見 1939年艾爾科多納索來襲45死

2023-08-18 02:19
熱帶風暴19日襲南加，帶來大雨強風高浪。(Southern California Weather Force)

熱帶風暴19日襲南加 局部大雨強風高浪

2023-08-17 15:06
7旬華婦遇搶劫，慘遭劫匪拖拽。（目擊者提供）

7旬華婦遇搶 遭非裔悍匪狂追、拖拽30呎 過程恐怖

2023-08-15 16:02
在芳塔那一高爾夫球場，一名休班的洛杉磯縣警局警員被芳塔那警方擊斃。（目擊者）

洛縣休班警被芳塔那市警擊斃 原因是...

2023-08-16 14:20
喜萊莉在20日早在墨西哥登陸下加利福尼亞半島，已在當地導致洪澇災害。（Twitter）

颶風喜萊莉已降為熱帶風暴 這些仍要擔心

2023-08-20 16:40

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹