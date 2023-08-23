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客機風暴中驚險降落 乘客尖叫嚇壞

洛杉磯訊
橙縣消防局人員在機場疏散機上乘客。（橙縣消防局）
橙縣消防局人員在機場疏散機上乘客。（橙縣消防局）

阿拉斯加航空公司的一架飛機在降落南加聖塔安那（Santa Ana）時嚴重受損，機上乘客拍攝的視頻顯示，飛機滑行過程中火星四濺，乘客尖叫。當時該地區正面臨熱帶風暴喜萊莉入侵，令飛機的情形更加兇險萬分。

影音來源：YouTube@Abhinav Amineni，洛杉磯採訪中心後製

這家總部位於西雅圖的航空公司於8月21日（周一）證實，出事飛機是一架機齡15年的波音737-800，從西雅圖飛往南加橙縣的約翰韋恩機場（John Wayne Airport），航班號為1288，「飛機著陸後不久就遇到問題……因起落架故障，無法滑行到登機口。」

一段乘客錄製的視頻顯示，飛機硬著陸時，跑道上火花四濺。社群平台圖片顯示，飛機的左側起落架嚴重受損，似乎已經刺穿機翼，左側發動機停在滑行道上。

阿拉斯加航空表示，飛機停在滑行道上，所有人都安全離開飛機，機上有106名乘客和6名機組人員，無人受傷。航空公司的維修和安全團隊正在對飛機進行檢查。

根據航空數據公司Cirium的資料，這架飛機註冊號為N516AS，於2008年12月交付給阿拉斯加航空公司使用。

飛機於當地時間23時15分左右降落在聖塔安那，當時熱帶風暴喜萊莉正在南加肆虐。

南加 喜萊莉 熱帶風暴

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