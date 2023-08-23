棕櫚泉 單日雨量創新高

喜萊莉颶風過後，清潔員忙著清理風災現場。(Image: Dean Musgrove, Los Angeles Daily News/SCNG)

熱帶風暴喜萊莉是大洛杉磯 地區80多年來的首次颶風侵襲，導致大量雨水和內陸地區洪水 ，加州 棕櫚泉（Palm Springs）因此創下有史以來最潮濕的一天。

聖伯納迪諾山區的社區發生強勁泥石流，洪水伴隨泥漿淹過班寧（Banning）的一座橋梁，導致聖戈爾戈尼奧山口（San Gorgonio Pass）的10號高速公路部分關閉。截至周一下午，共通報一人失蹤，但洛杉磯、橙縣、河濱縣和聖伯納迪諾縣尚未確認有人死亡。

警察和消防員面臨車禍激增的情況，洛杉磯市消防局長克里斯汀．克勞利（Kristen Crowley）表示，周日到周一早上共處理了1800多起事件，所幸尚未造成任何重大傷害。成千上萬的居民因此面臨斷電，據報在南加州愛迪生（Southern California Edison），周一早上約有2萬人遭斷電，市區的電力在下午2時左右恢復。

根據國家氣象局的數據，周日是棕櫚泉有史以來最潮濕的一天，降雨量為3.18英吋，比1977年創下的紀錄還多出1英吋。而洛杉磯市中心的NWS觀測站亦記錄相同結果，從周日早上到周一凌晨3時，降雨量為2.38英吋。山區的降雨量更為顯著，在聖哈辛托山觀測站測出近12英吋的降雨量，是整個南加州在風暴期間降雨最多的地方。